Bonilla se despidió de su equipo en Tailandia

Nelson Bonilla fue el gran ausente en la última convocatoria de la Selección Nacional. El jugador fue operado de una hernia inguinal y por encontrarse en recuperación no participó de los juegos de noviembre (Bermuda y Haití).

Este miércoles, el jugador es noticia al compartir en su cuenta de Instagram una despedida para el club Sukhothai FC de Tailandia.

No olvida que en la temporada 2018 firmó su mejor racha goleadora. Marcó 25 goles en Liga, convirtiéndose en el cuarto mejor anotador en Tailandia y el mejor de su equipo. Además sumó dos tantos más en la Copa. Su rendimiento ayudó a salvar del descenso al Sukhothai FC, logrando así que el Bangkok United, subcampeón de Liga y clasificado a la segunda ronda de la AFC Champions League, contactara a su agente.

"Quisiera comenzar agradeciendo a la directiva por darme la oportunidad de venir a Sukhothai FC, al presidente, manager y a los 3 técnicos que me tocó trabajar junto a todos mis compañeros, sé que disfrutamos mucho este año. Gracias por darme la oportunidad de experimentar una nueva aventura, les estoy muy agradecido porque ha sido el mejor año de mi carrera hasta ahora, a la gente porque realmente me hizo sentir uno más de ustedes, jamás me sentí un extranjero, me sentí incluso mejor que en casa cada vez que salía a la calle me hacen sentir muy querido y estaré eternamente agradecido, será imposible de olvidar la forma que trataron a mi mamá, a mis amigos y a todos los que me rodeaban, me hicieron dar el 200% para conseguir el objetivo que juntos lo pudimos conseguir, sé que solo fue un año pero realmente esto no será un adiós sino un hasta pronto. Espero algún día poder volver disfrutar de su apoyo y su cariño. Les deseo lo mejor en el futuro. ETERNAMENTE AGRADECIDO".

En este mensaje, Bonilla aún no confirmó su vinculación con el Bangkok United, club que podría confirmar su fichaje en los próximos días.