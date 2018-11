Bonilla envió un mensaje a los hinchas del True Bangkok United

Nelson Bonilla concedió la primera entrevista como jugador del True Bangkok United en la que reveló una de las razones que lo llevaron a firmar con el subcampeón de la Premier League de Tailandia y envió un mensaje a los hinchas del equipo rojo.

En el video de 3 minutos con 15 segundos, el delantero salvadoreño deja entrever sus impresiones con el nuevo club y revela algunas de sus metas para el 2019.

“Estoy emocionado por estar acá, es lo que yo quería. Cuando ya sabía del interés del Bangkok United no lo pensé dos veces. Fue una decisión que me alegra”, comentó Bonilla a las cámaras del su nuevo club al que se incorporó el 21 de noviembre.

El Bangkok United será el segundo club en Tailandia para el goleador salvadoreño que dijo sentirse cómodo con el estilo de juego. “Lo atractivo para mi del club es cómo juega, el sistema de juego que tiene Mano (técnico) me beneficia mucho y espero poder ayudar al equipo este año para conseguir los mismos objetivos que tenemos que es salir campeones”.

Bonilla también manifestó como es harta ahora la relación con el técnico Alexandré Pölking. “El habló conmigo me dijo del interés que tenía de que yo jugará con él y podemos alcanzar el objetivo juntos y espero que el otro año lo podamos conseguir”.

El futbolista anotó 27 goles en el torneo que acaba de finalizar con el Sukhothai y dijo estar contento en sus primeros días de pretemporada. “El año pasado la impresión que tuve del Bangkok United es que juegan muy bien a la pelota, tratan siempre de jugar abajo, un fútbol muy ofensivo, un fútbol rápido, una transición rápida al fútbol ofensivo, y me va a beneficiar mucho en mi juego”,



Con el Sukhothai, Bonilla enfocó su esfuerzo en salvar la categoría y ahora los retos son mayores. “Yo me pongo metas y son personales, no me gusta decirlo, no me gusta poner una meta de goles y el objetivo que yo me pongo es entregar todo adentro de la cancha, hacer todo bien, esforzarme por el el equipo, lo importante para mi es el equipo, es el grupo y las metas personales van a venir solas si el equipo está bien”.

Nelson Bonilla dejó este mensaje a los aficionados de los Ángeles de Bangkok. “Voy a trabajar mucho para este equipo, sé el esfuerzo que el equipo ha hecho para adquirirme, voy a trabajar mucho, voy acorrer todas las pelotas y esperamos poder disfrutar este año ya sea con asistencias o goles, que podamos ganar y que el grupo y los fans podamos conseguir el objetivo al final de la temporada”.