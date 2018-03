Bomba: el Real Madrid a punto de fichar al brasileño Vinicius Jr.

El portal brasileño "Globoesporte" desvela este domingo la sorprendente oferta del Real Madrid para fichar a una de las promesas del fútbol brasileño: Vinicius Junior, actual jugador del Flamengo, donde está derrochando sus dotes futbolísticos.Según la prensa brasileña, el club merengue ha hecho una oferta de aquellas poco menos que irresistibles y que dejaría claro el gran interés de Florentino Pérez de arruinar, una vez más, un fichaje del Barcelona. Se estima que el Real Madrid ha ofrecido cerca de 50 millones de dólares por el juvenil.Sin embargo, Vinicius respondió a las noticias con un tweet de una fotografía vistiendo la camiseta del Flamengo, su actual equipo, y además besando con pasión el escudo de su club, lo cual hace pensar que él no está pensando en salir de Brasil, al menos no todavía.UN FUTURO PROMETEDOR Vinicius, con apenas 17 años de edad, está sobresaliendo en Brasil y sin duda será una amenaza si llegara a Europa. El brasileño no parece afectarle las noticias sobre su futuro y actualmente se concentra en disputar de la mejor manera cada partido con el Flamengo, como lo hizo ayer. Su equipo enfrentó al Fluminense y él marcó dos goles y dos asistencias para cerrar el 4-0 a favor del Flamengo sub 20. Con todas las camáras mirándolo, asumió el timón del partido y concluyó con una notable exhibición.