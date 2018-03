Bomba: Messi no viajará a la FIFA para intentar reducir su sanción

Medios argentinos informaron hoy que el delantero Lionel Messi no viajará a la sede de la FIFA en Zurich, Suiza, este 4 de mayo, como tenía planeado e intentará bajar su castigo de cuatro partidos de otra manera: por videoconferencia.La FIFA le impuso a Messi una suspensión de cuatro partidos con la camisa Argentina luego de encontrarlo culpable de insultar a un juez de línea en la más reciente fecha de las eliminatorias mundialistas de CONMEBOL, en el juego entre la albiceleste y Chile del 23 de marzo.Messi tenía que viajar este jueves a la FIFA para presentar sus alegaciones e intentar que le bajen la pena, pero el diario argentino Olé publica hoy que el jugador del Barcelona no viajará por "motivos personales"."El crack blaugrana ha alegado problemas personales para no tener que desplazarse hasta Zúrich y podrá someterse al trámite a través de una videoconferencia el próximo jueves", retoma el diario Sport de Cataluña.Durante la videoconferencia Messi estará acompañado de un abogado de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) y otro abogado personal.