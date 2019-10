Bolivia pone como una posibilidad amistoso contra El Salvador

En plática con EL GRÁFICO, desde la capital boliviana, el secretario ejecutivo de la Federación de Fútbol de Bolivia, Freddy Téllez, dijo que aún no puede hacer oficial el amistoso contra El Salvador, el 23 de noviembre próximo en Los Ángeles.

"Todavía no puedo darle esa información. No la tengo de manera oficial. Solamente es un rumor, pero no tengo nada oficial. Existe la posibilidad, pero no hay nada confirmado. Hay tratativas para ese amistoso, pero no hay nada confirmado. No puedo decir si hay pláticas, porque no quiero dañar nada", dijo Téllez en exclusiva este medio.

Por ahora, Téllez solo puso en firme los amistosos contra Panamá y Chile, para el próximo mes. Pero este medio conoció que el timonel de Bolivia, el venezolano César Farías, ha pedido más fogueos a la Federación de Fútbol de Bolivia.

El Salvador ya dijo que sí

Por su parte, FESFUT, mediante la palabra de su presidente, Hugo Carrillo, dio el visto bueno para llevar a cabo ese juego el 23 de noviembre en Los Ángeles.

Sobre ese amistoso, uno de los asistentes de Carlos de los Cobos, Ernesto Góchez, dijo que luego de que se cayera la opción de jugar ante Chile se concretó este amistoso contra Bolivia.

"Es un buen fogueo ante Bolivia. Ahora lo que se busca es jugar contra equipos que están arriba de nosotros en el ránking de FIFA. Eso te permite sumar. Contra rivales fuertes se suma mucho, si ganás, y si caés, se pierde poco", explicó Góchez.