Bolivia llega con cuatro bajas ante El Salvador

����CONVOCADOS DE LA VERDE��

Seleccionados para disputar el amistoso internacional y la doble fecha de Eliminatorias en noviembre ⚽

���� vs ���� / 05-11

���� vs ���� / 11-11

���� vs ���� / 16-11#ALaVerdeSiempre ❤️���� pic.twitter.com/6Tef0quILx