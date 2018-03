“Bolillo” Gómez define nómina de Panamá para partidos amistosos

El técnico de la selección de Panamá el colombiano Hernán Darío "Bolillo" Gómez llamó hoy a 24 jugadores para afrontar los partidos preparatorios de cara al Mundial de Rusia 2018, frente a Irán y Gales.Dentro de la convocatoria hecha por el timonel suramericano llama la atención el regreso a la Roja centroamericana del delantero del Fabril español, Ismael Díaz, además de Ricardo vila (KAA Gent, BEL) y de los jugadores de la Liga Panameña de Fútbol Manuel Vargas (Chorrillo FC) y Marcos Sánchez (Tauro FC).Dentro de la convocatoria, el único ausente de los que estuvieron en el cierre de las eliminatorias que terminaron con la clasificación al Mundial, es el mediocampista Alberto Quintero, quien se recupera de una lesión.La delegación partirá de Panamá el próximo 5 de noviembre y llegará a Austria, vía msterdam. En su mayoría, los jugadores viajarán desde los países donde juegan para unirse al equipo nacional en Graz, Austria, sede del primero de los dos cotejos.Panamá sostendrá sus primeros partidos de preparación ante Irán en Graz, Austria, el 9 de noviembre, y frente a Gales, en Cardiff, el 14 de noviembre.Porteros: José Calderón (Marathon, HON) y Jaime Penedo (Dínamo Bucarest, ROM).Defensas: Luis Ovalle (Deportes Tolima, COL), Felipe Baloy (CSD Municipal, GUA), Jan Carlos Vargas (Tauro FC, PAN), Román Torres (Seattle Sounders, USA), Fidel Escobar (New York Red Bulls, USA), Adolfo Machado (Houston Dynamo, USA), Michael Amir Murillo (New York Red Bulls, USA) y Éric Davis (FC DAC 1904 Dunajska Streda, SVK).Mediocampista: Marcos Sánchez (Tauro FC), Manuel Vargas (Chorrillo FC), Ricardo vila (KAA Gent, BEL), Armando Cooper (Toronto FC, CAN), Ricardo Buitrago (Juan Aurich, PER), José González (Dep. rabe Unido, PAN), Gabriel Gómez (Atlético Bucaramanga, COL) y Édgar Yoel Bárcenas (Cafetaleros de Tamaulipas, MEX).Delanteros: Ismael Díaz (RCD Fabril, ESP), Luis Tejada (Universitario, PER), Abdiel Arroyo (Danubio FC, URU), Blas Pérez (CSD Municipal, GUA), Gabriel Torres (Club Lausanne Sport, SUI) y Roberto Nurse (Mineros de Zacatecas, MEX).