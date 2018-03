“Bochinche” Portillo pide contundencia en el Metapán

Los metapanecos volvieron esta semana al estadio Jorge “el Calero” Suárez para preparar su próximo compromiso del torneo Apertura 2017, que será este domingo, ante el Alianza, en el estadio Cuscatlán.Desde la perspectiva del entrenador Edwin Portillo, el encuentro del pasado sábado ante Dragón, que culminó con un empate 1-1, dejó en evidencia la falta de definición de su equipo.“Falta la definición. Fue claro que perdimos hasta cinco oportunidades de gol, por una que tuvo Dragón y la aprovechó. Estamos contentos porque tuvimos la pelota, pero lamentablemente no pudimos concretar”, apuntó Portillo.Luego de tres jornadas disputadas, los metapanecos suman cuatro tantos a favor y marchan en la quinta posición de la tabla con cuatro unidades.“Pensamos en Alianza y en reivindicarnos. Sabemos que será un partido difícil, pero tenemos que hacerle frente”, señaló “Bochinche”.En el apartado ofensivo, los caleros cuentan con los servicios de Matthías Bonvehi (estadounidense-argentino), McKauly Tullock (jamaicano) y José Ángel Peña. Este último estableció que Metapán no refleja su mejor versión, pero que aún cuenta con margen de tiempo para mejorar.“Hemos perdido puntos. Tenemos que sacar conclusiones y mejorar. Tenemos plantel para lograr grandes cosas”, señaló José Peña.A estas alturas del torneo pasado, en el Clausura 2017, los caleros sumaban siete unidades que derivaban de dos triunfos (Chalatenango y Dragón) y un empate (Limeño). Según comentó el atacante capitalino, la gestión de balón es un aspecto a mejorar. “Nos hace falta posesión cuando vamos arriba en el marcador. A veces, nos echamos atrás y no debe ser así. Hay que buscar el siguiente gol”, mencionó.Desde la perspectiva del ariete, el partido ante Alianza adjunta motivación. “Será un partido bonito. Queremos ir a hacerle un buen partido a Alianza. Sabemos que cuenta con un buen plantel, pero queremos robar puntos afuera. Estamos trabajando al doble para seguir sumando”, externó “el Puma”.