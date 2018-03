Bochinche Portillo explotó: “No puede ser que no pongamos cara de vivos”

La derrota del Isidro Metapán ante el Chalatenango (2-3) hizo explotar a su entrenador, Edwin Portillo, tras finalizar el encuentro.El míster se quejó por la poca resistencia que el equipo mostró ante el ataque chalateco que, si hubiera concretado un gol, les hubiera eliminado de semifinales.“No puede ser que pase esto. Estoy molestísimo por lo que ha pasado en el Calero Suárez”, dijo a Radio Monumental el entrenador.Consideró que el árbitro central German Martínez fue parcial en su trabajo y afectó el desempeño de un equipo calero, hasta cierto punto, timorato, por dejarse caer encima el trabajo del silbante."El árbitro todas las faltas las pitó contra nosotros y no para el rival. Nos metió totalmente atrás y no puede ser que nosotros en ese sentido no pongamos cara de vivo y yo por eso voy molesto", sostuvo.Al cierre del partido, cuando el Chalatenango se tiró completamente al ataque, incluido su portero Dennis Salinas, el equipo calero pudo anotar el gol del empate, pero con la portería estaba sola, Christian Cisneros no pateó a las redes; sino que cedió a Tulloch la pelota y éste anotó en posición fuera de lugar."En ese último gol, ¿cómo es posible que Cisneros se lo dé a Tulloch? Ese negro que p..” dijo y se retiró al camerino lleno de enojo.