Boca y River ganan en una jornada marcada por los homenajes a Maradona

Un minuto de aplausos, el ingreso de todos los jugadores y los árbitros con camisetas con el 10 en la espalda y la leyenda Maradona, y un atril con la imagen del exastro del fútbol mundial fue el denominador común en cada escenario donde se disputó un partido de fútbol este fin de semana en Argentina.



Boca Juniors, con la presencia de Dalma Maradona en el estadio, venció por 2-0 a Newell's Old Boys y encaminó su clasificación a la Zona Campeonato, objetivo que ya consiguió el sábado River Plate tras imponerse a domicilio por 0-2 ante Rosario Central.



Racing Club, en tanto, logró sus primeras unidades al vencer por 1-0 a Unión, mientras que Independiente se impuso por 1-2 frente a Colón en Santa Fe.



En el encuentro más emotivo del fin de semana, Gimnasia se impuso por 0-1 ante Vélez Sarsfield en una victoria que toda la plantilla le dedicó a Diego Maradona, entrenador del elenco platense hasta su fallecimiento.



CON UN DOBLETE DE CARDONA, BOCA GANÓ Y HONRÓ A MARADONA



En un emotivo encuentro en la Bombonera y con Dalma Maradona en el palco que habitualmente ocupada su padre, Boca Juniors se impuso por 2-0 ante Newell's Old Boys y encaminó su clasificación a la Zona Campeonato.



El colombiano Edwin Cardona marcó los dos tantos del elenco 'xeneize' con sendas dedicatorias al fallecido Diego Armando Maradona, ídolo indiscutido del club de sus amores.



Con esta victoria, Boca dio un gran paso en la Zona 4 al quedar con 9 unidades, un punto más que Talleres de Córdoba, que sufrió una agónica derrota por 1-0 ante Lanús en el último duelo de este sábado con el tanto de Nicolás Orsini.



El próximo objetivo de Boca ahora será su compromiso del miércoles ante Inter de Porto Alegre en Brasil en el encuentro de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores, que fue suspedido el miércoles pasado justamente por el fallecimineto de Diego Maradona.



RIVER GANÓ EN ROSARIO Y SIGUE EN SU SENDA TRIUNFAL



River Plate se impuso a domicilio por 0-2 ante Rosario Central con tantos del paraguayo Robert Rojas y Damián Martínez, en contra de su valla, en un resultado que le permitió asegurarse su pasaporte a la Zona Campeonato de este torneo rebautizado como Copa Diego Maradona.



Tras este triunfo, el elenco que conduce Marcelo Gallardo alcanzó las 12 unidades para ser líder de la Zona 4, con Banfield como escolta con 10 puntos que también logró su acceso a la Zona Campeonato tras igualar sin puntos como visitante ante Godoy Cruz.



Con esta tranquilidad de haber accedido a la Zona Campeonato en el torneo local, River afrontará el próximo martes la definición de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Athletico Paranaense luego del 1-1 logrado en la ida en Brasil.



RACING CLUB GANÓ CON UN EQUIPO ALTERNATIVO Y PIENSA EN FLAMENGO



Racing Club consiguió sus primeras unidades en el torneo local al vencer este sábado por 1-0 a Unión con un gol convertido por Carlos Alcaraz, que no modificó su situación de colista de la Zona 1 de esta Copa de la Liga Profesional.



Ya condenado a disputar la Zona Complementación, la gran apuesta de la 'Academia' dirigida por Sebastián Beccacece es la serie que definirá este martes ante Flamengo por los octavos de final de la Copa Libertadores, tras el 1-1 de la ida disputado en Buenos Aires.



Este lunes, en el restante encuentro de esta Zona, el sorprendente líder e invicto con puntaje ideal Atlético Tucumán recibirá a un urgido Arsenal de Sarandí.



GIMNASIA GANÓ Y TUVO UNA ESPECIAL DEDICATORIA PARA DIEGO



Tras el fallecimiento de su entrenador Diego Maradona y la renuncia de su ayudante Sebastián Méndez, Gimnasia vivió el sábado un triunfo con sabor a deshaogo al imponerse por 0-1 ante Vélez Sarsfield, en un resultado que le permitió acomodarse en la Zona 6 del certamen.



Con un solitario gol de Maximiliano Coronel, festejado por todos los jugadores del 'Lobo' mirando el cielo en su dedicatoria, Gimnasia alcanzó las ocho unidades y quedó en Zona Campeonato con posibilidades de seguir peleando el título.



En el restante partido de este Grupo 6, Huracán venció por 1-0 a Patronato con gol de Juan Garro y quedó líder con 10 unidades y muy bien posicionado de cara a la última fecha de esta primera fase.



INDEPENDIENTE GANÓ Y SACÓ PASAPORTE A LA FASE CAMPEONATO



Independiente se impuso por 1-2 ante Colón y logró un revitalizador triunfo que lo dejó como líder de la Zona 2 del torneo y clasificado a la Fase Campeonato junto a su vencido a falta de una fecha para la finalización de esta primera etapa.



Los dirigidos por Lucas Pusineri, tras este objetivo cumplido, ahora buscarán sellar su pasaporte a los cuartos de final de la Copa Sudamericana luego de su victoria por 1-4 ante Fénix de Uruguay en el encuentro de ida.



En el restante encuentro de esta jornada por la Zona 2, Central Córdoba de Santiago del Estero se impuso por 2-3 ante un Defensa y Justicia, que esta semana deberá definir su serie de octavos de final de Copa Sudamericana ante Vasco da Gama tras el 1-1 de la ida como local.



SAN LORENZO AFRONTA SU COMPROMISO SIN LOS HERMANOS ROMERO



San Lorenzo deberá disputar su encuentro de este lunes como visitante ante Estudiantes sin los hermanos Óscar y Ángel Romero, tras el positivo de coronavirus del primero y el aislamiento de su gemelo por contacto estrecho.



El 'Ciclón', que marcha líder de la Zona 5 con diez unidades visitará a un necesitado Estudiantes que está en el sótano de la clasificación con apenas un punto.



En el restante encuentro de esta jornada por el Grupo 5, este lunes Argentinos Juniors, primer club de Diego Maradona en su carrera deportiva, visitará a Aldosivi en Mar del Plata.