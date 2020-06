Blas Pérez: "Nosotros quisiéramos una liga como la de El Salvador"

El Güiri Güiri al Aire de hoy tuvo como enlaces telefónicos a Blas Pérez, exdelantero de la selección de Panamá y a Hugo Savinovich, exluchador ecuatoriano y narrador de la lucha libre de WWE.

Fue en el primer bloque donde los panelistas del Güiri Güiri al Aire platicaron con Blas Pérez sobre una iniciativa de los exfutbolistas panameños para hacer subastas de artículos coleccionables, cuyos fondos estarán destinados para ayudar a jugadores de reserva, segunda, tercera división y liga femenina.

"Es una iniciativa por parte de la Asociación de Futbolistas Panameños hace unos días atrás y se tomó la idea para que los jugadores pudieran tener en este empiezo de torneo, después de esta pandemia, que su salario más o menos se iguale, que puedan tener una bolsa de comida, son una subasta de artículos deportivos de colección...Esta iniciativa es para los jugadores de reserva, segunda división, la liga femenina, esto es parte de nosotros, ya que los clubes no han tenido la fuerza para llegar a lo que el jugador cobra... Y que por lo menos el jugador tenga salario de aquí a diciembre", dijo Blas Pérez

El exfutbolista de gran trayectoria en el país canalero explicó que esta iniciativa busca asegurar salario para los futbolistas hasta el mes de diciembre.

"Se ha hecho un estudio de por lo menos mil familias, a todas las plantillas de los clubes se le hará llegar este tipo subsidio; a las muchachas del fútbol femenino no las han apoyado como se debe y por eso la hemos incluido en esta iniciativa", agregó.



El exjugador de equipos como Tigres, Pachuca, San Luis y León de México dijo que Panamá busca que su liga de fútbol salga del estancamiento que se vivió luego de que la selección fuera a su primer mundial, incluso, tuvo sus elogios para el fútbol salvadoreño.



"Nosotros quisiéramos tener una liga como la de ustedes en El Salvador, ustedes quieren seguir creciendo, y eso es bueno porque no se quieren quedar en la mediocridad, quieren que el fútbol siga subiendo; aquí en Panamá, después del mundial, el fútbol como que se estancó, creímos que porque fuimos al mundial la liga iba crecer porque sí, pero es de más que nada es de tener esa creatividad, administración, para que vuelva la afición, la situación es crítica porque no se llenan los estadios, uno como jugador quisiera que se llenaran los estadios", dijo Blas en el Güiri.

WWE EN EL GÜIRI

Hugo Savinovich, narrador ecuatoriano de la WWE conversó con los panelistas del Güiri al Aire sobre el declive que tuvo la lucha libre profesional en el marco de la pandemia del coronavirus tras registras niveles muy bajos de audiencia.

"El Coronavirus hizo exponer lo negativo de la WWE, la lucha libre ha caído bajo un monopolio de una empresa que prácticamente puede liquidarte, o te puede comprar o hacerte la vida cuadritos, como yo tengo, de hecho ayer anunciamos que en mi página online llegamos a un millón de seguidores y yo no permito que AAA me domine, ni que me digan de qué hablar o qué no, entonces mi página se convierte en el espacio de 2500 comentarios del cliente, el fanático, el que lleva los sentimientos, es triste decirlo pero el éxito es tan grande la WWE, que cuando una compañía como FOX y MVC te pueden dar un millón de dolares por cinco años, a veces en el ser humano, el éxito te puede convertir en tu propio enemigo, es demasiado poderío y no respeta lo que el público quiere ver", dijo Hugo Savinovich