Blanco: “Disfruto que estén pendiente de mí”

Léster Blanco, delantero salvadoreño, fue parte en este torneo del plantel de San Carlos, equipo descendido a segunda categoría en el balompié tico. Aunque el atacante cuscatleco no pudo jugar en los últimos juegos por lesión, lamentó que el conjunto sancarlista se haya ido a la liga inmediata inferior luego de haber tenido hasta 8 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor en la tabla acumulada.

"Vino una seguidilla de partidos en los que perdimos puntos valiosos y, al final, solo nos faltaba un gane para podernos salvar. Estuvimos a punto ayer, pero al último minuto nos empataron y todo se vino abajo", explicó Blanco, desde Costa Rica.

Pero Blanco cree que podrá superar esta página amarga para él. Aseguró que antes lo hizo cuando le toco vivir situación similar con Firpo (2013) y Marte (2015), en el balompié salvadoreño.

"Esto (descensos) hasta el momento no me ha decaído en nada. Sigo igual aunque la gente disfrute del mal ajeno. Yo disfruto que estén pendiente de mí. Eso me hace pensar que no soy cualquier jugador. Gracias a Dios también he sido campeón varias veces. He disfrutado de todo un poco y no me arrepiento de nada así es el futbol hay que verlo de esa manera, pero a cada caída siempre uno se puede levantar", apuntó Blanco.

El delantero nacional aseguró que ahora debe volver a Santa Tecla, equipo con el que fue campeón en el Apertura 2016.

"A pesar de todo lo malo, ha sido una grata experiencia para mí (jugar en Costa Rica). A pesar de que muchos disfrutan en El Salvador el mal ajeno, eso me da más fuerza para que me sigan viendo jugar y haciéndole frente a todo", aseguró.

Luego, Blanco admitió que debe ser operado por lesión. "Tengo una ruptura de ligamento cruzado anterior. Por ese motivo no jugué toda la segunda vuelta en Costa Rica. Primero, no se creía que tenía esa lesión, porque daba buenas respuestas al hacer ciertas pruebas. Pero me hicieron exámenes que hasta tuve que repetir, para cerciorarme de la lesión. Al final, sí debo permanecer aquí en Costa Rica por varios días más hasta operarme", apuntó Blanco.