Blanco: "Alianza y su afición siempre te está pidiendo más"

Osvaldo Blanco, delantero colombiano del Alianza, habló en el programa Güiri Güiri al Aire de las expectativas de cara a la segunda fase del Apertura 2020 en la que el equipo albo llega con los mejores números y es considerado uno de los favoritos para estar en la final.

El goleador originario de Cartagena, Colombia también reveló cómo sobrellevó el tema del racismo en algunas ligas como la de Argentina y en la charla no podía faltar el tópico de las continuas faltas que recibe.

Blanco juega su segundo torneo con el conjunto capitalino que cerró el grupo Centro como líder invicto, la mejor delantera (14 goles) y la defensa más sólida al permitir solo tres goles en seis partidos.

"Después de tanto tiempo sin actividad del fútbol bien físico y competencia, es importante entrar en movimiento en estos partidos, sabemos que era por los puntos pero también para conocernos, hay compañeros nuevos y creo que vamos bien, esperamos ganar toda la segunda vuelta y estemos mejor", dijo Blanco a la Mesa más redonda.

Rodrigo Arias preguntó al colombiano sobre qué diferencias ve entre el Alianza de Wilson Gutiérrez y el del español Juan Cortés.

"Ahora tenemos más variedad, con el profe Wilson teníamos todo más sistematizado, estábamos hace un año con el chip que Alianza había salido campeón, ahora es como que tenemos más variedad porque tenemos jugadores muy rápidos, igual podemos jugar por la bandas, podemos jugar por el medio y eso hace que el equipo sea más impredecible", explicó el delantero de 29 años.

"Los jugadores nuevos están capacitados, yo digo que don Lisandro (Pohl) quien fue quien armó este proyecto, los conocía. Yo recién los veo jugar ahora que los tengo más cerquita, pero todos son muy buenos", comentó al responder sobre sus nuevos compañeros en Alianza FC.

Alianza iniciará la segunda ronda contra el Atlético Marte que fue su último rival en fase de grupos, pero en segunda ronda también enfrentará al Jocoro, líder del grupo Oriente; al Águila que ahora dirige Ernesto Corti; al Sonsonate y al Isidro Metapán.

Blanco también explicó cómo es la marca en el fútbol salvadoreño y admitió qe le costó un poco adaptarse.

"Al principio puede decir que me costó, los terrenos de juego no ayudan mucho y justamente el partido contra Marte que nos tocó a nosotros de local en el Cusca, estaba la cancha mojada y por eso se vio un partido así. Ahora fue diferente, recogimos toda la experiencia, la cancha estaba seca y sabíamos cómo era la cosa. Acá yo sufro cuando voy a la cancha que son complicadas porque los centrales no te dejan voltear, son muy difíciles", expresó.

Respecto a la marca dijo que se está acostumbrando y hasta bromeó con el tema. "En el campo de juego me han recibido, de por si yo soy negrito no se me ven los moretones y no se dan cuenta...Contra Chalate ese partido si fue bravo allá aunque nosotros lo ganamos 3-0 ".

"Me pasó en un partido y no voy a decir cuál para que no busquen referencias pero el árbitro me dijo: Levántate porque a ti no te voy a pitar nada. Yo dije listo vamos a jugar, me estaban dando y yo me le acerqué", comentó el futbolista suramericano.

El tema de las faltas llevó la plática al campo del racismo y ahí Blanco reveló que tuvo mucha escuela sobre esta situación en Argentina. "El argentino utiliza todo lo que pasa en tu casa, si tienes una hermana enferma o a tu mamá enferma ellos lo utilizan para ganarte. Mi color lo utilizaban diciéndome cosas pero ahí fue donde yo me curtí como dicen vulgarmente y ya tengo callos en los oídos, no pasa nada, yo amo ser negro y me pueden decir cualquier cosa",

El goleador colombiano también habló en frío de la eliminación del Alianza en Liga Concacaf en la tanda de penaltis ante el Motagua hondureño.

"Ha sido duro, a mí me ha tocado dos veces con esta última, había dicho que habían instancias donde quedaban así con el casi, casi y creo que Alianza y su afición siempre te está pidiendo un poquito más pero está costando eso. Esos últimos minutos es donde nos tenemos que poner más vivos y entrenar eso en el día a día", dijo.

"Yo estaba en el terreno de juego y decía por favor, por favor, otra vez no", agregó.