Bladimir Díaz volvería a jugar con Chalatenango, ante Dragón

Bladimir Díaz, delantero del Chalatenango, aseguró que está recuperado de la lesión de ruptura fibrilar sufrida previo al partido ante FAS, por la jornada 14, y que tiene un 50 % de posibilidades de jugar el partido ante el Dragón, en la jornada 18 del Clausura 2018.

El artillero colombiano reveló además que ya tiene en mente el equipo en el que jugará la próxima temporada, luego que finalice el torneo Clausura 2018 con Chalatenango.

Según desveló, se trata de un club de la primera división del fútbol salvadoreño que tiene historia y actualmente ocupa los primeros puestos de la tabla.

Así anunció Bladimir Díaz que no continuará con el Chalatenango

“Mi tema sobre mi lesión sigue mejorando, tal y como me lo esperaba. He puesto todo mi empeño y mis ganas de trabajar con el plantel están en lo más alto. Por el momento se ha ha hecho la ultrasonografía para saber cómo va la herida o ver si ha sanado, pero en estos días de entrenamientos he hecho unos movimientos y no siento tantas molestias. Voy a trabajar con el grupo para observar si estoy mejorando”, expresó Bladimir Díaz.

“Ya llevamos las tres semanas de recuperación que me habían dicho. Creo yo que la herida está bien. Estoy con el deseo de jugar, en los entrenamientos que he hecho el profesor verá si estoy en óptimas condiciones para jugar. Por el momento hay un cincuenta y cincuenta por ciento para poder jugar el partido contra el Dragón”, agregó.

YA TIENE UNA OPCIÓN PARA EL APERTURA 2018

El artillero colombiano concluyó que ya tiene un equipo en mente para jugar el próximo torneo.

El cafetero aseguró a EL GRÁFICO que el club es un equipo grande y que ocupa los primeros puestos de la tabla y de historia en el fútbol de la primera división salvadoreña.

“Ya tengo en mente a un equipo. Así que bueno... Esperando primeramente en Dios terminar con bien el torneo con Chalatenango, hacer las cosas bien y poder aportar a mi equipo lo más que se pueda. La verdad no puedo decir el nombre del equipo al que he pasado, solo podría decir que es un club grande de El Salvador”, concluyó.