Bladimir Díaz vivirá su primera final con Alianza

Bladimir Díaz llegó en este Apertura 2018 como uno de los cinco fichajes del bicampeón Alianza. Cuando firmó contrato, le ilusionaba también jugar una final y entrar a la historia de la institución, por eso ahora tiene una sonrisa como la de un niño con juguete nuevo.

Hizo una comparación de cómo disfruta este juego decisivo del Apertura 2018. "Creo que después del nacimiento de mis hijos esto es lo más lindo que he disfrutado y vivido. Es una nueva experiencia para mí y estoy contentísimo con cada uno de mis compañeros, porque han creído en mi, apoyándome así como de los profesores y la directiva. Sólo espero que ya sea domingo para poder salir contento de aquí".



En el fútbol salvadoreño, "Bladi" sólo había jugado una final con Once Lobos en la segunda división, pero mencionó que la del domingo es "incomparable".

"Aquí tuve la oportunidad de jugar finales con Once Lobos en segunda, pero no es lo mismo, no se compara. Si estamos acostumbrados a ver el estadio a un 60% o 70% por ciento de lleno, ni se diga cómo lo estará para la final y a reventar y con toda nuestra gente apoyando", dijo.

ALIENTO EN LA GRADA

Díaz, quien se convirtió en el segundo mejor anotador de los albos en esta competición, se sinceró sobre cómo vivió las finales anteriores de los albos.

"Cuando yo estaba en Chalatenango era uno de los aficionados que venía a ver estas finales de Alianza contra Santa Tecla, con el estadio lleno y con una afición enorme de Alianza. Ya me imagino ese momento de cuando se entone el himno nacional a estadio completo y que la gente comience a gritar", mencionó Bladimir.

El atacante sudamericano elogió a la afición blanca porque contagia a los futbolistas y, muestra de ello, fue el épico 2-2 contra FAS en la semifinal.

"Se siente esa presión de parte de la afición y el sábado contra FAS fue parte clave para esa remontada cuando la afición se metió en el partido", declaró.