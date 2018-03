Bladimir Díaz revela que el Alianza lo pretendía

El ariete cafetero del AD Chalatenango, Bladimir Díaz, conversó con EL GRÁFICO sobre su etapa de meditación previo a aceptar continuar jugando bajo los colores morados y para la nueva administración del club norteño.

Díaz comentó que el Alianza y el Sonsonate se mostraron interesados en ficharlo para este nuevo certamen, pero las negociaciones no llegaron a un acuerdo concreto.

También espera a que la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) haga el desembolso del dinero que el AD Chalatenango canceló por la categoría y que servirá para pagarles la deuda que dejó el desaparecido CD Chalatenango.

¿Cómo se dio la negociación para que continuaras en Chalatenango, ahora con este nuevo proyecto?



Yo tenía opción de otros equipos fuertes pero ellos (dirigencia del AD Chalatenango) siempre estuvieron pendientes de cómo se dieron las cosas y de la plaza que dejó el (CD) Chalatenango y platicamos, también platicamos con los otros equipos y creo que la mejor opción fue quedarme acá, porque no nos pusimos claro en nada.

¿Hubo algún aspecto que te convenció para quedarte en el municipio?



Yo en Chalatenango ya tengo mucho tiempo de vivir, conozco la ciudad, a su gente y eso; esa tranquilidad que he tenido en Chalatenango, eso me gusta, con la gente me llevo bien y eso me motivó a quedarme.

¿En qué momento quedaste a disposición de fichar por cualquier equipo?



Desde que la Federación (FESFUT) dijo que todos los del Chalatenango quedaban libres, ya desde ahí quedé libre.

¿Qué equipos se interesaron en contratarte?



El Alianza fue uno de los equipos que me quería para jugar con ellos, el Sonsonate fue de los más fuertes, de los que más estaban pendientes, pero desafortunadamente no se llegó a nada, por lo mismo de la lesión, porque se pensó que probablemente iba a estar mucho tiempo afuera.

Y al respecto, ¿cómo va la recuperación?



Gracias a Dios voy bien con la terapia, ya haciendo trabajo con pelota. Me siento muy bien, ya no hay dolor, hay más reacción, velocidad, había tenido problemas en el aductor, pero estoy motivado. A finales de este mes espero ir entrenando mejor.

¿Cuándo se podría ver tu regreso a las canchas?



La primera semana de septiembre, a inicios de ese mes estaré jugando, primero Dios. A finales de este mes intensificaré un poco más mi trabajo.

¿Cuándo les trasladarán los fondos de la deuda?



Cuando vuelvan los dirigentes de allá de Estados Unidos, de la Copa Oro, ahí nos dirán cuándo nos van a pagar.

¿Cómo llegaron al acuerdo de recibir esos $100 mil como pago de la deuda que les dejó el CD Chalatenango?



Como grupo acordamos eso, para solventar la situación, la mayoría estuvo de acuerdo, dijo que sí, entonces así fue. Ya cuando desapareció el Chalatenango y perdió la categoría vimos que se debía buscar una solución.