Bladimir Díaz nunca le ha marcado a Benji con Alianza

Bladimir Díaz, campeón goleador de Clausura 2019, juega en primera división desde 2015, desde que Chalatenango resurgió en primera división. Ahí militó por tres años y luego se fue a las filas de Alianza, equipo en el que ha jugado los últimos dos torneos.

Luego de recibir su premio de Hombre Gol de EL GRÁFICO, el delantero colombiano se alista para disputar su segunda final con los albos, este domingo, contra Águila. Desde ya, el duelo del cafetero con el portero emplumado, Benji Villalobos queda marcado.

Por ahora, Díaz y Villalobos se han enfrentado en 11 ocasiones. Ocho de esas fueron cuando el suramericano jugó para Chalatenango y las restantes han sido desde las filas de los paquidermos.

Hasta la fecha, Díaz le marcó tres goles al cancerbero que solo ha jugado para Águila. Pero los goles fueron cuando Bladimir vestía los colores norteños. Con Alianza sigue pendiente que Díaz le anote a Benji.

En este certamen, en fase regular, Díaz no pudo estar ante los empluamdos en el primer juego. Fue hasta la segunda vuelta cuando albos y aguiluchos empataron sin goles cuando Díaz pudo estar en cancha.

Pero en plática con EL GRÁFICO, el atacante cafetero no habló sobre eso. Se concentró más en que el liderato de goleo fue gracias a un trabajo en equipo y en que no servirá de nada eso si el título del Clausura 2019 no llega a las vitrinas de los albos.

"Más allá de que uno logra este reconocimiento es mérito de todo el grupo. Es un equipo el que trabaja para que a uno le toque hacer las cosas más fáciles. Le agradezco a mis compañeros y al cuerpo, que ha confiado en mí. Volvimos a agarrar ese poquito de confianza para estar tranquilos, frescos de cara al gol. Pero para mí, nada de esto va a servir si el día domingo salimos derrotados. Para poner la cereza al pastel hay que lograr el título. Estamos mentalizados para darle la alegría a la gente, que se merece el título al 2000 por ciento", aseguró el delantero cafetero en charla con EL GRÁFICO.

Por otra parte, Díaz confesó que en las filas de los albos ha tenido que aprender a conocer los movimientos de sus compañeros, sobre todo los de medio campo.

"Tuve que aprender a conocerlos a Cerén, Portillo. Tuve que saber a dónde tiran los centros. Tuve que estar en el momento oportuno para poder marcar. Tuve que sacar ventaja a esas cosas en las que ellos fuertes. Sabemos que Cerén es un jugador que desborda a cada rato. Tenía que aprender a saber donde Cerén tira el centro. Yo ya sé que Cerén tira los centros pasados al segundo palo . Yo sé a Portillo le gusta tirar el centro al primer palo y debo estar listo", externó el delantero suramericano.