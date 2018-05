Bladimir Díaz dice que ya sabe cómo ganarse a la afición del Alianza

La última temporada no fue la mejor carta de referencia para el colombiano Bladimir Díaz, pues viene de marcar cinco goles en el Apertura 2017 y seis en el Clausura 2018, todos con Chalatenango.

Sin embargo, cuando está encendido y sin lesiones, el colombiano es un atacante letal en el área que tiene velocidad y juego colectivo. Por eso afirma que en el Alianza, equipo con el que firmó el lunes, demostrará su capacidad goleadora y ya sabe cómo ganarse a la afición aliancista.

¿Cuál es tu impresión al fichar con el bicampeón nacional?

Desde que vine a El Salvador me propuse abrirme camino con humildad y goles. Once Lobos me brindó esa primera oportunidad, luego di el salto a Chalatenango y ahora es una alegría personal fichar por Alianza.

Cuando estabas con Chalatenango, ¿cuál era la exigencia?

Clasificar. Lograrlo era ganancia. Con Alianza ya cambié el chip en todo sentido. Acá no es suficiente clasificar, si no que te exigen títulos. No vengo con el puesto seguro, me lo tendré que ganar en los entrenos.

¿Qué piensas de aquellos aficionados albos que no están convencidos con tu arribo?

Que estoy comprometido, que siempre tendré los pies en la tierra, buscando congeniar con esta familia que cuenta con grandes jugadores.

Lo mínimo que esperan son goles...

Eso lo pueden tener seguro, con goles me quiero ganar a la afición. No prometo un número pero solo así me los ganaré.

En Alianza te exigirán siempre un buen comportamiento, disciplina en el vestuario...

Tengo 25 años, ya pasé por esa novatez y el precio de la juventud donde cometes muchos errores que marcan tu carrera. Sé que la gente te juzga por los recuerdos que puedan tener de ti, pero como ser humano siempre quieres mejorar. Para mí siempre ha sido importante ser buena persona y trato de ser buen amigo, de apoyar a los míos y eso es más importante a que digan que soy un gran jugador. Yo estoy conciente que siempre se debe mejorar. Vienen cambios para mi vida.

Se viene en 2019 tu primera participación internacional con la Liga de Campeones de Concacaf, con Alianza, ¿Cómo ves esta realidad?

Alianza es la mayor vitrina acá para aspirar al extranjero. Con deseo, voluntad, sacrificio y humildad puedo escalar este reto. En esta Liga de Campeones espero haberme ganado la titularidad para tener minutos y competir.

Hasta hace unos dos años se hablaba de que podrías naturalizarte para que seas opción para la selección salvadoreña, ¿cómo está tu situación migratoria?

Tengo cita en estos días para renovar mi carné de residente, quiero aplicar a la naturalización pero no sé cómo se maneja este proceso. Espero que la directiva del Alianza me apoye y me oriente, porque no he perdido el interés de jugar para la selección salvadoreña.