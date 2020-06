Bladimir Díaz definirá su futuro tras salir de cuarentena

El pasado jueves retornó a El Salvador el delantero colombiano Bladimir Díaz junto a su familia y guardan cuarentena en un hotel de San Salvador habilitado como centro de contención.

Díaz, tiene contrato vigente por un año más con el Alianza, terminó su préstamo con el Comunicaciones de Guatemala y por eso retornó al país, para presentarse ante la directiva aliancista y definir su futuro.

Dijo que “llegamos el jueves de la semana pasada, nos han tratado bien, todo maravilloso, aburridos por lo del encierro, pero el trato ha sido bueno”.

Tras el Apertura 2019, Díaz viajó a Tailandia para jugar con el Nongbua Pitchaya, cerró el año con ese equipo de la segunda división tailandés y el Clausura 2020 viajó a Guatemala para jugar cedido a préstamo con el Cremas del Comunicaciones.

La única queja, según el cafetero, es que tras seis días de su arribo al país, todavía no les realizan la prueba de coronavirus, su llegada al país, el pasado jueves, coincidió con el fallecimiento de su madre, en Colombia “se han tardado un poco, la doctora que está a cargo de aquí (centro de contención) me dijo que ya hizo la gestión para realizarnos la prueba, pero no vinieron, hoy (martes) nos dijeron que el miércoles o jueves, posiblemente vengan a hacernos las pruebas”.

Ante esto “dicen que lo reglamentario son 15 días, pero como no nos han hecho la prueba, todavía, no sé cuánto se tarden después de hacernos la prueba, para estar aquí en cuarentena. La verdad es que no estamos muy informados”.

Antes de partir al fútbol tailandés, en Clausura 2019, el delantero colombiano marcó 15 goles para asegurar el título de Hombre Gol con los albos. “Estamos todos, mi esposa, mi cuñada, los niños, todos”, detalló.

Sobre su futuro, expuso que todo depende del Alianza “ahorita no tengo nada con nadie, ya terminé lo que tenía con el Comunicaciones (préstamo), ellos, creo que no aceptarán más préstamo, por lo que me han dicho, no están más interesados con el préstamo, así que (vengo) a arreglar mi situación acá, ver si tengo continuidad, o si se libera mi contrato. No sé qué pasará, a eso he venido”.

Sobre otras ofertas de equipos “por esto de la pandemia, todo está tranquilo, no he recibido nada (ofertas), tenía la posibilidad de una posibilidad en El Salvador, pero estoy tranquilo, miro lo del Alianza, que es lo más importante”.