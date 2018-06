Bladimir Díaz debutó con Alianza y marcó tres goles en sus primeros partidos

Bladimir Díaz pidió el balón. Lo puso en el manchón de penalti y pateó. En las dos ocasiones, la pelota se fue a las redes. Así, el cafetero abrió cuenta con los paquidermos el jueves y ayer, domingo, también marcó un gol, pero de media volea.

El colombiano debuta demostrando su olfato goleador con los albos, aunque asegura que es solo el comienzo de lo que trae al plantel capitalino.

¿Qué sensación le deja su debut con Alianza?

Alegría por jugar mis primeros partidos con Alianza. Estoy muy contento por el grupo de jugadores, por lo que la dirigencia y afición ha hecho con nosotros, los que recién llegamos al equipo. Marqué dos goles en mi primer juego, pero lastimosamente no se pudo ganar.

Sus primeros goles fueron dos penaltis. Usted pidió el balón para cobrarlos, ¿es opción para cobrar penaltis en Alianza?

La verdad es que desde el camerino el profesor me dijo que si había penaltis que yo agarrara la pelota, que yo los tirara. Me siento contento por esa confianza de parte del profesor. Toca tratar para asegurarlos y no quedar mal con el cuerpo técnico. Este es un grupo maravilloso.

¿Pensó que se le iba a abrir el arco desde el primer partido con Alianza?

Tenía el deseo de hacer las cosas bien y mucha fe en que podía marcar, que podía hacer un buen papel. Salí con esa convicción al campo y gracias a Dios se logró marcar. En el primer juego marqué tres goles, pero uno de los árbitros asistentes no nos valió uno, que era el 3-2 antes de marcar el segundo penalti. Eso hubiese cambiado las cosas.

En el segundo partido me fue mejor con otro gol.



¿Qué tanto se centran en marcadores durante esta primera gira por Estados Unidos?

La verdad es que fueron detallitos que nos pasaron factura. Esto del fútbol es así. Fijate, el primer juego lo empezamos ganando, pero perdimos 4-2, al final. Olimpia dijo que no había entrenado antes de estos partidos, pero eso no se vio dentro del campo. Creo que ellos trabajaron al igual que nosotros. Olimpia es un equipo que corre, que tiene mucha velocidad por fuera. Son un equipo rápido por las bandas. Tienen un buen contragolpe.

¿Cómo va su relación futbolística con jugadores como Hérbert Sosa y Marvin Monterroza?

Son grandes jugadores. Saben muchos con la pelota los dos. Poco a poco, creo que nos vamos a ir entendiendo a la perfección. Espero poder adaptarme al estilo de juego que ellos tienen.



Viene del Chalatenango, un equipo en donde ha habido atrasos en los pagos de salario. ¿Hasta dónde le genera tranquilidad el hecho de venir al Alianza, plantel en que solo hay que pensar en jugar bien?

Es un cambio enorme. Hay una gran diferencia entre los dos equipos. Eso te deja tranquilidad y solo debés enfocarte en tu trabajo, en trabajar fuerte. En Alianza todo es diferente, el trato y las cosas cómo se han dado. Esperamos lograr las cosas con humildad para lograr los objetivos que tienen como institución.

¿Hay más compromiso en Alianza?

Claro. Es un equipo donde hay mucha disciplina. Todo es bien planificado. No se hace nada sin un previa autorización. Hay un nivel de profesionalismo enorme, si lo comparamos con otros equipos. Creo que eso les ayuda como personas a sus jugadores para ir mejorando. Espero dar lo mejor de mí.

¿Cree que llegará adaptado a la idea de juego de Alianza para el primer juego del Apertura 2018?

Primero hay que trabajar fuerte para estar dentro del campo, que va a ser importante. Sé que no es fácil ser titular acá, porque hay jugadores con muchas condiciones. Lo primero será trabajar fuerte para estar dentro de los planes del técnico. Espero en Dios llegar bien adaptado a la idea para el primer partido.