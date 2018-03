Bladimir Díaz: “Somos un equipo mediocre y conformista”

El delantero colombiano Bladimir Díaz dio fuertes declaraciones al finalizar el partido de este día ante el Águila, en el que el Chalatenango sumó su octava derrota del torneo Clausura 2017.“Desafortunadamente nosotros no demostramos nada, somos un equipo que salimos y nos da igual (el resultado)”, dijo el cafetero.Achacó que “hay muchos que no quieren jugar”. “La verdad no sé, mucha habladera y dentro del campo somos iguales y nos meten más goles cada vez”.Preocupado por estar abajo en la tabla en el torneo donde se define el descenso apuntó: “ (Tenemos que) esperar. Nos estamos acostumbrando a eso. Perdimos y a esperar a ver si nos hacen el favor de que pierda el Dragón y pierda el UES (para que no peligre la categoría)”.“(Somos) conformistas, (eso) nos estamos haciendo, pensando en eso (que pierdan los otros coleros), mediocres. Creo que eso es lo que somos ahorita, un equipo mediocre”, dijo en caliente.Dejó claro que oye las críticas de la hinchada y que estas calan fuerte. “La gente tiene razón en lo que dice, que estamos para segunda porque la actitud de nosotros no demuestra otra cosa”, finalizó en declaraciones a Radio Monumental.