Bladimir Díaz: "Quiero aportar mi granito de arena a FAS"

Bladimir Díaz llegó a FAS como uno de los refuerzos del equipo santaneco para mejorar la cuota goleadora del plantel y pelear nuevamente por el campeonato.



El atacante cafetero anotó su primer gol con la camisa de FAS en la visita al campo del Once Deportivo dónde terminaron empatando a uno y sumar la primera unidad del certamen.



El ex jugador de Chalatenango habló con El Gráfico dónde remarcó su deseo por seguir convirtiendo goles y ser pieza fundamental de un FAS que busca con ansias el título del Clausura.



¿Cómo te sentís en estos momentos con el equipo de FAS?



Contento, agradecido con Dios por la oportunidad que me han brindado el equipo. Creo que tenemos un buen equipo y tenemos que seguir trabajando



¿Cómo va el acoplamiento con el equipo luego de estar varias temporadas en Chalatenango?



Hay calidad humana maravillosa que te hacen sentir bien, que te acogen como familia y te hacen la adaptación más fácil. En cuanto a lo deportivo sabemos de la calidad de los muchachos y es más fácil acoplarse cuando tienes un plantel como FAS dónde espero aportar mi granito de arena.



¿Te imaginaste anotar un gol en tu debut con FAS?



Uno como delantero siempre quiere marcar y concretar la oportunidad que le quede. Afortunadamente estaba ahí cerca cuando llegó la pelota. Contento pero esto recién empieza, no significa nada porque sabemos de la exigencia del equipo.



¿La camiseta de FAS pesa más que cualquier otra?



Yo no me desespero, yo solamente trabajo. Tengo la confianza del cuerpo técnico y eso es importantísimo. Espero que todo vaya fluyendo y mantenerme.



¿Cómo llevas el tema de la preparación física luego de la prtemporada?



Venimos de una carga física pero a medida que vayan transcurriendo las fechas se va a ver un fútbol más fluido. Paso a paso vamos a ir soltando esa carga y acoplarnos a la idea que tiene el cuerpo técnico.



¿Cuál es tu meta con FAS?



Quiero aportar mi grano de arena, apoyar a mi equipo adentro del campo o afuera desde las gradas. Ojalá que a beneficio de nosotros todo marche a nuestro favor y el trabajo en equipo será clave.



¿Crees que este plantel tiene la capacidad de lograr un nuevo título?



Claro que sí, tenemos un buen plantel, un grupo que está compenetrado y no queda otra que aplicarnos bien y acatar las indicaciones del cuerpo técnico y eso será clave para que al final del torneo estemos celebrando.



¿Cómo es tu relación con Jorge Rodríguez ya que el te llamó al equipo tigrilo?



Yo ya tuve la oportunidad de trabajar con él cuando estuve en Alianza. Creo que ahí hice uno de mis mejores torneos porque quedé campeón goleador y siempre ha sido una persona que me ha dado la mano cuando ha podido. Contento por estar con un cuerpo técnico que conozco y espero devolver con trabajo la confianza que han depositado en mí.



¿Qué mensaje le mandas a la afición de FAS para este torneo?



Sabemos que es un torneo difícil, ningún rival es fácil. Sabemos que en este torneo hay descenso y nosotros vamos a trabajar a conciencia con la mentalidad puesta en lo que queremos que es darle una alegría a la institución y eso solo se logra ganando títulos. Queremos que ellos no estén apoyando en las buenas y en las malas.