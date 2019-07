Bladimir Díaz: "Me voy agradecido del Alianza"

El atacante colombiano de Alianza, Bladimir Díaz, se desliga del equipo capitalino para viajar mañana hacia Tailandia a fin de enrolarse en préstamo por seis meses al Nongbua Pichaya F.C. de la segunda división del fútbol tailandés. Así lo expresó el propio jugador sudamericano a Grupo LPG.



"Es una opción que llegó de última hora de parte de Simone Ghirlanda, mi promotor y don Lisandro (Polh) que me ha brindado la oportunidad de salir de Alianza.Agradecido con ambos, no hubo problemas para recibir el visto bueno de Alianza, don Lisandro tomó a bien la oferta, hablaron y llegaron a un acuerdo donde viajo a préstamo y me quedará todavía seis meses más con Alianza, esperando que en enero pueda surgir la opción de compra", resaltó el atacante colombiano que atrapó en el torneo anterior el título de campeón de goleo y adueñarse así de la presea El Hombre Gol de EL GRÁFICO.

El Nongbua Pichaya F.C. se ubica actualmente en noveno lugar en la Liga 2 de Tailandia con 27 puntos y el sábado jugará la liga ante el Air Force United en casa donde Bladimir Díaz espera debutar.

"Llegó a Tailandia el sábado temprano y ojalá pueda jugar ese partido de liga, pero si no se puede debo esperar para lograr jugar", acotó.

Sobre su salida hacia el Continente asiático, Díaz dijo que "voy a un país distinto, pero para que uno logre las cosas debe sacrificarse. No me preocupa con lo que me encontraré allá, viajo con mucha ilusión; mi intención es quedarme por mucho tiempo", afirmó.