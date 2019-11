Bladimir Díaz: “En Tailandia volví a disfrutar del fútbol”

Bladimir Díaz regresó a El Salvador la noche del pasado miércoles tras cuatro meses a préstamo en el Nong Bua Pitchaya de la segunda división de Tailandia, y con seis meses de contrato pendiente con el Alianza, confía en que las ofertas que llegarán del extranjero seduzcan a la directiva alba para dejarlo partir.

¿Cuál es tu valoración de tu paso por el Nong Bua Pitchaya durante los pasados cuatro meses, cómo evalúas tu rendimiento?

Tenía idea de que no era un fútbol muy bueno, pero cuando llegué, me di cuenta de que hay muchos jugadores buenos, lastimosamente, lo que se necesita es técnicos que sepan de fútbol, que se trabaje diferente. No se trabaja como se debe, pero hay talento y me sorprendí.

¿Esa fue la deuda?

Sí, en comparación con el fútbol salvadoreño, hay jugadores igual de buenos, marqué nueve goles en 13 partidos. La gente quedó contenta, la directiva está en trámites si sigo con ellos o qué pasará con el Alianza. Depende del Alianza, que ellos resuelvan qué pasará.

Fue un préstamo por cuatro meses, pero tienes contrato, depende de ellos, tomando en cuenta el interés de los equipos de Tailandia.

Claro. Ya hablan con el Alianza, en diciembre inicia la pretemporada en Tailandia y queda en manos de ellos si les conviene la propuesta que les hagan.

Tengo entendido que hay ofertas del Nong Bua Pitchaya y de otros equipos.

Preparan la mejor oferta para el Alianza, hay equipos de primera y segunda división, la mejor oferta tomará el Alianza.

En el pasado se habló de equipos de Catar y Arabia Saudita, ¿qué pasó con esas ofertas?

Mi empresario trabaja bastante en Tailandia, luego podré aspirar a otras ligas; esperando lo que mejor salga. Tengo una opción para Israel y una más para Armenia.

Definitivamente se cierran las puertas para tu continuidad en el Alianza porque entiendo que tu aspiración ahora es seguir en el extranjero.

Sí, en lo personal me gustaría, (pero) ir a hacer un torneo completo.

¿Esperarías entonces que se concrete la oferta y que el Alianza te deje en libertad?

Esa es la idea, no sé cuál será el pensamiento de ellos en la actualidad, no sé qué tienen en mente, ellos mandan, es la realidad, tengo contrato con ellos y me debo a lo que decidan. Mi idea es que me brinden la oportunidad de salir, continuar en el fútbol asiático.

¿Fue fácil tu adaptación cultural y futbolística?

Los primeros meses fueron complicados por el cambio de horario, por el sueño, cuando acá era de día, allá era de noche; costó un poco la alimentación, pero en la medida que pasaron los meses, me acomodé al país. En lo futbolístico, en los primeros partidos, un poco difícil por tratar de entender a mis compañeros, pero luego agarré la idea. Fui el goleador del torneo y solo jugué 13 partidos.

¿Ahora a tu regreso al país retomarás el caso de nacionalización salvadoreña?

Es mi sueño, incluso en Tailandia yo no era colombiano, yo era salvadoreño (ríe). Curioso que cuando me presentaban decían ‘Bladimir Díaz de El Salvador’, siempre lo he querido, pero desafortunadamente no he tenido la oportunidad. Espero antes de irme de nuevo, poder lograrlo. Aquí tengo a mi familia, mis hijos y ojalá lo logre.

No salí bien del Alianza por muchas cosas que se hablan, a pesar de eso, fui el campeón de goleo del torneo, aún así no salí muy bien, pero estoy a la espera de lo que pase, si me toca seguir o salir, hacerlo de gran forma. Lo cierto es que en Tailandia volví a jugar al fútbol como lo hacía en Chalatenango, volví a disfrutar el fútbol con esa libertad. Todos los que me conocen saben de mi estilo de juego, cuando estaba en el Alianza y cuando estuve en el Chalate, pero uno debe de adaptarse a la idea del profe.

En el Alianza, me tocó adaptarme a la idea del profesor (Jorge Rodríguez) a ser un verdadero ‘9’, estar dentro del área y a lo mejor eso no le gustó a la gente, pero no saben que uno se adapta a la idea del profe, y en el Alianza eso hacía falta un ‘9’ que metiera goles y me tocó jugar así, pero en Tailandia volví a ser un jugador encarador, habilidoso, disfruté del fútbol.

Recuerdo las críticas en cuanto a tu rendimiento, pero les respondiste con goles y hoy en la actualidad, los delanteros: Raúl Peñaranda y Héctor Ramos, están lejos de los primeros puestos de goleo, ¿no lo consideras injusto?

La verdad es que es por lo mismo, ahora el Alianza juega diferente que cuando estaba Jorge Rodríguez, veo los partidos y veo a los delanteros: el caso de Peñaranda es un gran delantero, tiene gol y sale mucho del área a buscar pelotas, incluso eso yo lo hacía en el Chalatenango, tomaba la pelota y me iba (encaraba). Peñaranda lo hace, pero se sale y descuida el área y es donde están los goles. Eso hacía ‘el Zarco’ conmigo, (me decía) no salgás del área porque es donde se meten los goles, entonces, yo me acostumbré a eso, me hice la idea de lo que ellos querían: esperar los centros de Óscar Cerén, los pases filtrados de Marvin Monterroza, las llegadas de Juan Carlos Portillo.

Esa fue la clave, esperar a esos jugadores. En el país no hay otro que envíe centros buenos como Cerén, no hay otro por la izquierda que pase como Portillo, es increíble. Cuando hay jugadores como ellos, no es necesario salir del área para marcar goles y eso a la gente no le gustó. Pero no era culpa mía, los que me vieron jugar en Chalatenango sabían mis características, pero respeto las opiniones de las personas. La gente critica, dicen lo que más creen conveniente, pero uno como profesional, tiene que aceptar la realidad.

Me fui contento (tras el Clausura 2019) porque quedé campeón goleador, lo quería y lo logré, lastimosamente no se pudo sumar el título que es lo que más anhelaba, pero aún así, me fui contento aunque a la gente no le gustó mi participación en el Alianza.

¿Fueron injustos?

Un poco, pero la verdad es que cada quien saca sus propias conclusiones, los que me criticaban lo hacían porque estaban acostumbrados a mi estilo de juego en el Chalatenango. Cuando llegué al Alianza y me vieron jugar, se preguntaron ¿dónde está el Bladimir Díaz que veíamos?, pero era diferente, (en el Chalate) yo tenía la libertad de hacer...

El Alianza es un equipo donde todos juegan al fútbol, en Chalatenango yo tenía que resolver muchos problemas dentro del terreno de juego: sequía de goles, crear jugadas e ir al ataque. En el Alianza, tienen un jugador por puesto, que sabe hacer bien su trabajo y si contratan a un delantero es para hacer goles y lo quieren dentro del área, entonces, uno debe entender, pero la gente no analiza las cosas.

A veces duelen las cosas porque uno sabe de las cosas que es capaz, sé lo que soy capaz de hacer cuando estoy dentro del terreno de juego, cuál es mi fuerte... pero cuando toca hacer algo que el cuerpo técnico lo decide y que es del bien para uno como profesional, debe de adaptarse y hacer las cosas para poder jugar.

Alianza me exigió 15 goles al año, marqué 25 en el año, ¿cree usted qué es malo?

Buen rendimiento

Entonces la gente ¿por qué me criticó, por qué me trataron así?, pero bueno, esto es fútbol y uno se acostumbra, no guardo rencor, solo vivo mi vida, disfruto de mi familia, de las personas cercanas, de los comentarios positivos y que Dios bendiga a los demás. Las bendiciones van llegando según el comportamiento, yo fui un rebelde un tiempo, hice muchas cosas... pero hoy disfruto de la vida.

En Tailandia aprendí a disfrutar de nuevo, conocer personas, rodearme de gente que tiene buen corazón, fue increíble. Una linda experiencia.

Pero se puede interpretar que esa libertad que no tuviste con Jorge Rodríguez en el Alianza sí la tuviste en Tailandia y fruto de eso fueron los nueve goles anotados en pocos partidos.

Claro, y jugué 13 partidos, pero en muchos de ellos entré de cambio por lesión, fue una lesión de tobillo, luego una rotura fibrilar, el técnico no me metía los 90 minutos, solo entraba por 10, 20 minutos. Creo que pude marcar más goles.