Bladimir Díaz: “Aún no estoy al 100 por ciento”

@elgraficionado Declaraciones del colombiano Bladimir Díaz de @adchalatenango en su retorno al fútbol tras seis meses ausente por lesión. pic.twitter.com/9JbLin4Gkl — Samuel Martell (@samartell1965) September 14, 2017

El colombiano Bladimir Díaz, atacante del AD Chalatenango, se mostró otra vez con vida luego de ingresar al campo de juego al 81' en el partido de liga ante Santa Tecla por la fecha nueve del Apertura 2017 y dejar en el pasado seis largos meses de sufrimiento y recuperación tras sufrir el pasado 22 de marzo rotura de ligamentos de su rodilla derecha que lo marginó de la liga por medio año donde la sombra del retiro se posó sobre su carrera deportiva.Díaz se lesionó jugando ante Universidad de El Salvador (2-2) en el estadio universitario y desde entonces el dolor y la incertidumbre lo cubrió hasta anoche en que jugó los últimos nueve minutos del partido en donde sus alacranes morados empataron sin goles ante el campeón de liga.Su ingreso fue la nota mayor de un partido donde los goles no aparecieron pero sí los aplausos de la afición local que lo recibió con afectó y mucho calor humano por el retorno de su goleador."Feliz por mi retorno, por lo que pude aportar, por allí el empate nos deja un mal sabor porque necesitábamos ganar pero rompimos una racha negativa, el empate es bueno porque fue ante el campeón nacional, contento por la entrega del equipo, orgulloso de ello, pedirle a la directiva que tenga paciencia, tenemos un técnico maravilloso y lo que falta es solo trabajar más para alcanzar nuestra meta de clasificarnos al final", expresó un emocionado Díaz al final del partido donde fue felicitado por sus compañeros.Sobre su retorno luego de casi seis meses de ausencia, el atacante colombiano dijo que "me sentí bien, el doctor que me operó me dijo que volvería mejor que antes. Sé que no estoy al 100 por ciento pero me sentí bien, debo seguir fortaleciendo mi cuádricep derecho para rendir más y dejar en el pasado mi lesión porque el es mental", afirmó con emoción.