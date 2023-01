Blackburn: "Nicolás Muñoz me dijo que vengo al mejor club del país"

El nuevo delantero del FAS, Rolando 'El Toro' Blackburn, se mostró feliz de llegar "al mejor club del país" tal y como se lo dijo su compatriota panameño Nicolás Muñoz, quién es el máximo goleador del fútbol salvadoreño y centroamericano.

"Hablé con Roberto Chen y con Nicolas Muñoz y me han dicho que he venido al mejor club del país y no lo dudo por el trato que me han brindado", dijo el atacante en su llegada al país.

Blackburn dijo que está agradecido con la oportunidad que le dio el técnico Octavio Zambrano y la directiva tigrilla. "Me siento contento, agradecido con Dios por la oportunidad, con el cuerpo técnico y los directivos porque desde el día uno me han hecho sentir especial e importante".

Sobre la preparación física a unos días de iniciar el torneo, Rolando comentó que ha estado en constante actividad física en Panamá. "Vengo bien, no he parado de entrenar en mi país y ahora llegó acá para unirme al grupo y seguir poniéndome a tope".

El cariño de la afición más grande del país no se ha hecho esperar para Blackburn quien agradeció a la fanaticada los comentarios que le envían. "Me siento como en casa, he recibido muchos mensajes lindos y espero darlo todo por la camiseta y que el club siga en esa senda de títulos".

"Agradecerles por estas muestras de apoyo, espero que en Dios todas las cosas salgan bien", concluyó.