Bielsa reconoce 'espionaje' a equipos rivales

LEEDS. El técnico de Leeds Marcelo Bielsa reconoció que ha observado todos los entrenamientos de sus rivales antes de sus partidos esta temporada, tras una notable rueda de prensa de una hora, en la que el enigmático argentino reveló el alcance de sus métodos de análisis táctico y planificación.

Las autoridades del fútbol inglés abrieron un expediente disciplinario a Bielsa por enviar a un empleado al club para que espiara un entrenamiento de Derby County previo al duelo ante Leeds por la segunda división la semana pasada.

Al reiterarse que no ha hecho nada “ilegal o prohibido”, Bielsa afirmó el miércoles que “he observado a todos los rivales con los que hemos jugado... He visto todas las sesiones de entrenamiento antes de que jugáramos contra ellos".

Bielsa indicó que con la admisión “asumo las posibles sanciones que me darán las autoridades”.

En una presentación de PowerPoint en el predio de entrenamientos de Leeds, Bielsa mostró a los periodistas reportes detallados y análisis de cada uno de sus oponentes esta temporada, incluyendo información sobre tácticas, alineaciones y jugadores específicos.

Marcelo Bielsa asegura que sus prácticas para espiar rivales comenzaron durante las eliminatorias del Mundial 2002 cuando dirigía a la Argentina, pero ahora solo lo hace para afrontar mejor la Liga con Leeds: "No hablo inglés, pero puedo hablar de los equipos de la Championship". pic.twitter.com/jIStSXCpjj — Futbol League Press (@AgenciaFLP) 16 de enero de 2019

Mencionó como ejemplo la investigación que hizo previo al partido ante Derby, en la que se muestra como los jugadores de Derby alinean y las formaciones contra las que Derby no ha jugado bien.

Bielsa dijo sentirse “avergonzado” de tener que revelar la información.

Dijo que el análisis elaborados por 20 empleados de club es “absolutamente no necesario”, pero que lo hacen “porque nos sentimos culpables si no trabajamos lo suficiente”. “Nos permite no tener ansiedad”, subrayó.