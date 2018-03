Bernardo Majano, el súper suplente del Apertura 2017

Hay jugadores que marcan la diferencia incluso llegando desde el banquillo y son conocidos como "súper suplentes", una categoría que en este Apertura 2017 sin duda lidera Bernardo Majano, jugador del Santa Tecla.La mayoría de equipos buscan a piezas que, entrando en el segundo tiempo, puedan hacer diferencia en los partidos, y Majano lo ha logrado con crecesEl volante estadounidense-salvadoreño está viviendo una gran temporada en el Santa Tecla, su primera en el país.Conocido por su paso en la selección sub 20 que disputó el Mundial de Turquía 2013, Majano vino desde Norteamérica para hacerse con un cupo en el vigente campeón. No lo logró como titular, pero sí como suplente.Majano ha marcado en cinco partidos llegando desde la banca y jugando un total de 10 partidos, unos números relevantes para ser debutante en la liga."Venir al fútbol salvadoreño fue una decisión en la que recibí el apoyo de mi familia y mis amigos. Venir acá me ha permitido crecer como profesional. La experiencia que he adquirido es enorme y todavía me queda trabajar para ganar más minutos", dijo el salvadoreño.Majano se formó en la Academia Juvenil del DC United. Cree que el Santa Tecla tiene potencial para continuar su crecimiento y aspirar al tercer título de forma consecutiva, algo que él anhela conseguir.“Mi sueño es ser protagonista, eso se logra solo con trabajo y sacrificio en la cancha. Mi adaptación en Santa Tecla va en proceso y la verdad me siento bien recibido. El equipo tiene para ser protagonista en la siguienre ronda”, declaró.El también ex jugador del Virginia United es el jugador con más goles llegando desde la banca y esperar mejorar sus digítos en lo que queda del torneo.