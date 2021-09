Berhalter critica a CONCACAF por no tener VAR en las eliminatorias

En un mundo del fútbol que ha incrementado su aceptación de la tecnología para asegurarse que las decisiones arbitrales en la cancha sean las correctas, la CONCACAF al parecer se mantiene satisfecha con errores en partidos trascendentales.



Y al tiempo que la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol? (UEFA) empezó a adoptar el videoarbitraje para todos sus encuentros de las eliminatorias para la Copa del Mundo esta semana, el recurso no es utilizado para ayudar a llegar a las decisiones justas en los duelos de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF).



El técnico de la selección estadounidense, Gregg Berhalter, criticó a la CONCACAF por no recurrir al VAR, el cual se adoptó por la MLS en la segunda mitad de la temporada de 2017.



La FIFA usó el VAR para el Mundial de Rusia 2018 y en la Copa del Mundo Femenil de 2019. La Liga Premier adoptó las revisiones por video para la campaña 2019-20 y la UEFA para la Liga de Campeones esa misma temporada.



El comité ejecutivo de la UEFA informó en julio que el VAR será utilizado en todos sus partidos clasificatorios para el Mundial que se disputan a lo largo de Europa a partir de este mes.



La CONCACAF anunció en abril que usaría el VAR en lo que resta de la Liga de Campeones 2021, para la Liga de Naciones y la Copa Oro. Pero no incluyó los juegos por boletos al Mundial, considerados por muchos como su competencia más importante.



“Creo que es un error de la CONCACAF”, dijo Berhalter el miércoles, un día antes de que Estados Unidos debutara en el octagonal final ante El Salvador, choque que terminó empatado sin goles. “Hablaré abiertamente y diré eso porque es parte del juego. El VAR, creo que fue una gran adición para la Liga de Naciones y la Copa Oro y es decepcionante que no sea parte de las eliminatorias. Es a donde va al fútbol actual. Queremos estar ahí, a la par con el resto del mundo, de la región, en términos de calidad y tecnología. Tenemos que encontrar la forma de realizarlo”.



El reglamento de la FIFA para la Copa del Mundo permite a las confederaciones regionales utilizar el videoarbitraje y la tecnología de línea de gol.



“Un criterio clave para determinar si el Videoarbitraje (VAR) podría ser utilizado en esta competencia es que la tecnología esté disponible actualmente, en estadios certificados, para los partidos de cada una de las federaciones participantes”, indicó la CONCACAF en un comunicado el jueves.



El organismo regulador del fútbol en la región detalló que “en la Ronda Final de la Clasificatoria de la región de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA, cinco de las ocho federaciones no cumplen con este criterio”, si bien no explicó por qué el VAR no fue instalado.



El secretario general de la CONCACAF, Philippe Moggio, no respondió a un email de The Associated Press en busca de comentarios sobre las críticas de Berhalter