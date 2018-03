Benzema y Cristiano, sus peores versiones en la liga española

MADRID, ESPAÑA. Cristiano Ronaldo y Karim Benzema afrontarán el derbi ante el Atlético de Madrid en un mal momento, uno de los más erráticos en los últimos tiempos de ambos, que tienen ganas de dar un golpe encima de la mesa para acabar con las críticas que rodean a sus actuaciones.El primer duelo entre Atlético y Real Madrid en el Wanda Metropolitano pondrá una lupa enorme sobre los dos jugadores del conjunto blanco. Tanto uno como otro esperan la cita ajenos a los amistosos de sus selecciones, entrenándose esta semana rodeados de canteranos y con mucho ruido alrededor.Benzema sigue sin contar para Didier Deschamps para jugar con Francia. Cristiano, sin embargo, consiguió llegar a un acuerdo con su seleccionador, Fernando Santos, para quedarse en Madrid y preparar a conciencia el choque ante el máximo rival de la ciudad.De los dos, Cristiano es el más necesitado de gloria. Su carácter lo pide a gritos. Cuando no marca goles, está enfadado consigo mismo. Y ese malestar se refleja sobre el campo con actos que no están bien vistos, como su falta de alegría a la hora de celebrar el gol de Isco Alarcón en el Bernabéu ante Las Palmas.Aunque Cristiano se perdió cinco partidos por sanción, cuatro de Liga y el de la vuelta de la Supercopa de España frente al Barcelona, sus datos anotadores son muy bajos. En total, esta temporada suma un solo tanto en Liga, el que le hizo la Getafe, otro al Barcelona en la Supercopa, y seis en Liga de Campeones (dos al Apoel, al Borussia Dortmund y al Tottenham).Sus ocho goles no disfrazan su mal momento. Ha tenido múltiples ocasiones para marcar más, pero Cristiano este año no está fino de cara a las porterías rivales. Todos los remates que antes entraban, ahora salen. Algunos no besan las redes rivales por mala suerte y otros por errores clarísimos del portugués.La pasada temporada, a estas alturas, Cristiano sumaba cinco goles en Liga después de once jornadas disputadas. Y, como en el presente curso, también se perdió el inicio por una lesión que le impidió enfrentarse a la Real Sociedad, al Celta y a Osasuna.Las estadísticas no acompañan al jugador franquicia del Real Madrid, que además parece no vivir demasiado a gusto. Sus declaraciones no acompañan a la hora de hacer amigos y en Wembley, tras perder ante el Tottenham, mostró su malestar por la salida de algunos jugadores: "Pepe, Morata y James nos hacían más fuertes", dijo.Esas palabras han provocado un cruce de indirectas con su compañero Sergio Ramos. El capitán del Real Madrid fue contundente cuando contestó a su compañero: "Me parece un poco ventajista porque cuando ganamos las dos Supercopas nadie se acordaba y éramos los mismos", aseguró.BENZEMA EN LA MIRASin embargo, de momento Cristiano cuenta con el apoyo del público del Bernabéu, que no ha dudado en animar a su estrella cuando la ha visto sufrir. En el último partido contra Las Palmas, fue aplaudido, todo lo contrario que la otra pata de del ataque madridista, Karim Benzema.Con el futbolista francés hay menos paciencia. Y eso que, teóricamente, su misión no es en exclusiva meter goles. Pero su actitud, aparentemente indolente en algunas ocasiones, no gusta a un sector del Bernabéu, que el mismo día que animó a Cristiano en un mal día del portugués, silbó a Benzema por sus errores.Y es que tampoco se encuentra en su mejor momento. En Liga, como Cristiano, suma un gol, también ante el Getafe. A esa diana, hay que sumar la otra que marcó al Barcelona en la Supercopa de España. Ese es todo su bagaje anotador: dos goles en los doce partidos que ha disputado.La temporada pasada Benzema sumaba cinco tantos, cuatro en Liga y uno en Liga de Campeones. Como este curso, también se perdió algún partido al inicio. En concreto, tres por lesión en las once primeras jornadas.Pero, aparte de su mejor estadística anotadora, su juego era más efectivo, hacía lo que le gustaba a Zidane, abrir defensas, asociarse y crear espacios arriba.A estas alturas de la temporada, tanto Cristiano como Benzema no acaban de encontrarse. El Atlético espera en un duelo clave en el que se espera la vuelta de la mejor versión de los dos jugadores del Real Madrid. Mientras esta llega, si ambos se miran a un espejo, verán su peor reflejo, el de un par de futbolistas que aún no han encontrado su mejor versión esta temporada.