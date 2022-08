Benzema vrs Lewandowski ¿Quién será el máximo anotador?

Hubo que esperar hasta la Jornada 2 de LaLiga Santander pero el duelo por el gol que esta temporada van a protagonizar Karim Benzema y Robert Lewandowski en la máxima categoría del fútbol español ya está servido. Los delanteros de Real Madrid y FC Barcelona han abierto su cuenta anotadora el mismo fin de semana y los dos ayudando a su equipo a empezar sus partidos de la mejor forma. Benzema marcó el 0-1 para los suyos ante el RC Celta y Lewandowski hizo lo mismo en el partido de Los Azulgranas frente a la Real Sociedad.

Son dos de los mejores nueves del mundo y, después de muchas temporadas peleando a distancia, este año lo harán en la tabla de goleadores de LaLiga Santander cada semana, goleando en los estadios españoles y dando a la competición un brillo internacional por una lucha que promete ser igualada.

Además de sus goles, contribuyeron a las victorias de sus equipos con su juego. Lewandowski asistió a Ansu Fati en el 1-4 final en San Sebastián mientras que Benzema provocó un penalti en Vigo y estuvo involucrado en muchas de las jugadas de ataque del conjunto de Carlo Ancelotti.

Pero tanto FC Barcelona como Real Madrid demostraron en sus encuentros que sus fuerzas van más allá de los goles que puedan marcar sus dos referencias ofensivas. Ousmane Dembélé y Ansu Fati también marcaron ante la Real Sociedad, como lo hicieron Luka Modrić, Vinícius y Fede Valverde para Los Blancos. Lewandowski y Benzema son los dos arietes de unos equipos que tienen mucho juego detrás y con futbolistas que les proporcionan los balones necesarios para poder sumar cifras a sus estadísticas de goles.

Y al igual que sus equipos tienen más jugadores capaces de destacar por su juego y sus goles, en LaLiga Santander hay delanteros que se han propuesto hacer frente a los dos grandes candidatos a hacerse con el Pichichi, el trofeo que se entrega al máximo goleador de la temporada. Borja Iglesias, delantero del Real Betis, es ahora mismo líder de esa clasificación con tres goles en dos jornadas en un gran inicio de campaña. Con dos, los mismos que Lewandowski, hay otros cinco futbolistas: Chimy Ávila, Álvaro Morata, Álex Baena, Iago Aspas y Juanmi.

La pelea por el gol este año promete estar reñida y desde el inicio de la temporada se ha visto marcar a los grandes candidatos a esa distinción de máximo goleador. Nadie lo va a poner fácil pero entre los aspirantes siguen destacando nuestros dos protagonistas, Benzema y Lewandowski, gracias a sus números de las últimas temporadas.

Benzema defiende el galardón obtenido la pasada campaña gracias a los 27 goles que anotó y que ayudaron al Real Madrid a hacerse con el título de campeón de LaLiga Santander 2021/22. Y el delantero polaco del FC Barcelona no se queda atrás. También fue el curso pasado el máximo goleador de su liga, en este caso la Bundesliga, con 35 goles, para cerrar su etapa en Alemania con su séptimo trofeo de máximo goleador de la temporada, el quinto consecutivo.

Además, Lewandowski ha sido galardonado con los dos últimos premios The Best (2020 y 2021) y se ha alzado con la Bota de Oro de las dos últimas temporadas. Un palmarés individual intachable para un gran goleador, pero Karim Benzema no tiene nada que envidiarle. El francés fue el máximo goleador de la última Champions League, siendo una pieza clave del Real Madrid para la consecución del título, lo que le posiciona como el principal candidato para monopolizar el The Best y el Balón de Oro de 2022.

Lewandowski ha traído ahora a LaLiga Santander sus goles para pelear de tú a tú con Benzema y con el resto de encargados del gol del país. Una lucha que no ha hecho más que empezar y que promete goles y emociones fuertes hasta el próximo mes de junio de 2023.