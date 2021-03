Benzema, tras la victoria: “No fue un partido fácil”

Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, reconoció que, a pesar de lograr la victoria contra el Elche (2-1), “no fue un partido fácil”, ya que no fue hasta el minuto 91 cuando él mismo certificó la remontada, pero que con “coraje” lograron “tirar adelante”.



“Es el trabajo de todo el equipo. No fue un partido fácil para nosotros. El Elche estaba bien organizado atrás y los equipos que vienen aquí se meten atrás y es difícil para nosotros. Pero con coraje y con todos vamos a tirar adelante. Tres puntos muy importantes”, dijo en Movistar+ al acabar el partido.



“Cada vez que entramos en el campo sabemos que tenemos que dar más para llegar a la primera plaza. Pero los equipos son fuertes, se meten atrás. El primer tiempo fue un poquito raro porque no tuvimos mucho movimiento y defendimos atrás. Pero el segundo tiempo, con ganas, dejamos al adversario tras y metimos los goles para ganar”, añadió.



Un Benzema que ponderó la importancia de los cambios para poder certificar la remontada: “Eso es importante. Cuando los que están en el banquillo entran y aportan cosas. Hoy aportaron mucho”, dijo.



Por último, Benzema analizó sus dos goles. El primero de cabeza y el segundo con un buen disparo con la zurda desde fuera del área: “Es un gol bueno que ayuda al equipo y es muy importante. El segundo, es un gol bonito y que vale tres puntos; más feliz que nunca”, comentó.