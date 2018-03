Benzema tira de cabeza a Cristiano y le dice “egoista”

Karim Benzema habló de la cruda situación que vive actualmente con el Real Madrid, donde las críticas le llueven a diestra y siniestra, pero también se refirió a Cristiano Ronaldo, su compañero en el ataque, al que calificó como "egoista".El delantero dio una entrevista para el "Canal+" de Francia donde habló de diversos temas y mayormente de la situación que atraviesa con el Real Madrid.Primero, aclaró la relación que mantiene con el ganador de "The Best", Cristiano Ronaldo: "Es más egoísta que yo, pero eso es normal. No me molesta". A pesar de todo los que se rumora sobre su convivencia tanto dentro como fuera del terreno con Ronaldo, aseguró que "nos llevamos bien. Me gusta jugar con él".También aseguró que en el Madrid hay mucha presión y reclamos por su papel en los partidos, aunque admite que ya aprendió a vivr con eso."Donde más presión hay es en el Real Madrid. Lo más difícil en Madrid es la presión. El debate es para vender periódicos, pero ya estoy acostumbrado. Con la edad he aprendido a mantener la calma", externó.Los reclamos que toda la afición le lanza a Benzema son por la escasez de goles y sus contantes fallos."Yo marco goles, pero cuando a mi lado hay alguien que marca 50 goles por temporada… Antes, un delantero marcaba 25 goles y era un buen delantero, ahora…", reconoció."Debo dar un ejemplo sobre el terreno de juego. Críticas, insultos… es difícil, especialmente en España, donde a veces no entiendes todo", agregó.Y lanzó una frase que podría traerle aún más problemas con la afición madridista: "lo que es más difícil es cuando las críticas vienen de tus propios aficionados. Ahí, es realmente difícil".