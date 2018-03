Benzema responde a las críticas: “Un delantero moderno es más que gol”

MADRID, ESPAÑA. Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, aseguró este jueves en rueda de prensa, tras firmar su renovación hasta el 30 de junio de 2021, que "un delantero moderno es más que gol".El jugador del conjunto blanco es consciente de las críticas que recibe casi en cada temporada desde que llegó al club presidido por Florentino Pérez en 2009. Sin embargo, Benzema recoge esas críticas como un aliciente para mejorar y reconoció que son inevitables en un club de la importancia del Real Madrid."Es parte de mi vida. Hay crítica y eso te permite estar al alto nivel. Estoy aquí, sé como es. En este club hay mucha crítica y no pasa nada. Es parte de mi vida. Estoy aquí para trabajar y ya está. Cuando la gente me critica, ellos esperan más cosas de mí. Yo veo como puedo hacer más y trabajo para mejorarlo. No voy a decir que no es nada, pero te permite estar al más alto nivel", dijo.El futbolista del Real Madrid reflexionó sobre cómo debe ser un delantero en el siglo XXI. A lo largo de los años, en muchas ocasiones ha tenido que defenderse por no ser un jugador que marque muchos goles. Por eso, declaró que el juego de un hombre de sus características tiene otras cosas que son mucho más importantes."¿Me falta gol? Depende de como veas el fútbol. Para mí, un delantero moderno no es solo gol. Hay que participar en el juego, abrir espacios para otros, dar asistencias. Hablamos de fútbol, no sólo de goles. Entiendo a la gente que critica porque no meto muchos goles, pero el fútbol son más cosas", explicó."Claro que quiero meter más goles, es importante para el equipo, pero también se pueden hacer más cosas. Pienso en el equipo. Trabajo mucho delante de la portería para hacer más goles, pero un delantero moderno tiene que hacer otras cosas relacionadas con el pase, los movimientos y los espacios", agregó.