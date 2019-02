Benzema reconoce que le benefició la salida de Cristiano

El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, reconoce que la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus le ha convertido "en el líder en ataque" del conjunto blanco y el que debe "marcar la diferencia" en ausencia del portugués y sus goles, un factor que en su opinión no debe ser lo único a valorar en un atacante.

"Antes, había alguien que metía más de 50 goles por temporada y yo tenía un papel de asistente, jugaba en función de Cristiano, con el que formaba un buen dúo", confiesa Benzema en un avance de la entrevista a la revista 'France Football' que se publica este martes.

El de Lyon recalca que buscaba "sin cesar" al de Madeira "con el objetivo de ayudar a marcar todavía más goles", pero que eso ha cambiado en esta primera campaña sin él. "Ahora, soy yo el líder del ataque y soy yo el que debe marcar la diferencia. Estoy muy feliz porque ahora puedo jugar mi verdadero fútbol".

En este sentido, indica que "Hay delanteros que abren los espacios, que hacen jugar al resto del equipo, que ofrecen ocasiones a sus compañeros, que desgastan al rival", añadió el atacante madridista que en su carrera ha hecho "muchos sacrificios" y que recalca que dentro de la de cada deportista "hay altibajos".

Así, cuando fichó por el Real Madrid en 2009 se sintió "sorprendido".. "El OL, en comparación con el Real Madrid, es pequeño, por la institución, la administración, por todo lo que rodea al club. Sabía que tendría que superar barreras porque es el mejor club del mundo. Y lo logré", celebra.

Además, también habla de su "importante" papel en el vestuario como uno de los veteranos, sobre todo con el brasileño Vinicius. "Los jóvenes me hacen pensar en como era yo en mis inicios en Lyon. Lo veo, por ejemplo, en Vinicius, que no tiene más que 18 años. A veces le pregunto por trucos y luego me digo: 'Espera, tiene dieciocho años, ve despacio, recuerda cómo estabas a esa edad...' Pero le hablo así porque sé que puede hacerlo, es muy fuerte", afirma.