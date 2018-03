Benzema no se queda callado ante las críticas en el Real Madrid

Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, admitió la crítica que está recibiendo esta temporada y los silbidos de su afición, al afirmar que es parte de su vida y la quiere responder con "goles y más asistencias", como hizo al APOEL con un doblete.

"La crítica es parte de mi vida. La voy a cambiar con goles y más asistencias en el campo porque lo voy a hacer más que nunca", dijo. "Soy muy feliz", dejó claro.

El delantero francés destacó que por encima de los goles aporta más cosas al Real Madrid. "Siempre trabajo para mejorar en el campo y ayudar a mis compañeros".

"Necesito goles siempre porque soy delantero, pero no es todo marcar goles, es muy importante pero puedo hacer más cosas que marcar. Quiero marcar muchos, pero en el campo me focalizo con mis compañeros y si les puedo ayudar con un pase o movimiento lo hago. Hoy he tenido la suerte de marcar dos goles", añadió.

La celebración del primer gol de Benzema fue para Borja Mayoral. "Se que soy un ejemplo para él. Me gusta este jugador, es pequeñito y me encanta cuando un joven siempre me mira y aprende conmigo", declaró.

Por último, destacó la importancia del 0-6 al APOEL: "Da más confianza meter seis goles y no encajar ninguno. Jugamos bien todos, la confianza viene".