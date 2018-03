Benzema lo tiene claro: “Cristiano es el mejor del mundo”

MADRID, ESPAÑA. Karim Benzema, delantero del Real Madrid, alabó a su compañero Cristiano Ronaldo, autor de los tres goles de su equipo ante el Atlético de Madrid y dijo que el jugador portugués es "el mejor jugador del mundo".El ariete francés volvió a ser titular con Zinedine Zidane. No marcó y fue sustituido en la segunda parte por Lucas Vázquez. Aunque no brilló, sí tuvo buenas palabras para el mejor jugador del Real Madrid frente al cuadro rojiblanco."Es el mejor jugador del mundo y cuando el equipo le necesita te gana un partido. Hoy lo hizo y contra el Bayern también", comentó.Para Benzema, el Real Madrid jugó uno de sus "mejores" partidos de la temporada y resaltó que conseguir hacer tres goles a un equipo como el Atlético de Madrid es algo "muy difícil"."Además, no encajamos goles. Es muy importante para todos. Vamos a descansar todos y ahora a pensar en la vuelta. Firmé por este club para ganar títulos y para noches como esta. Tenemos que ganar finales para hacer una temporada muy grande. En Champions pasan muchas cosas. Ganamos bien. El 3-0 es bueno para la vuelta".Por último, se refirió a los jugadores menos habituales del Real Madrid como Lucas Vázquez, Marco Asensio o Nacho Fernández: "Todos pueden ayudar al equipo. Todos estamos frescos. Vamos a confiar. Todos los partidos son finales y vamos a ver si podemos ganar".