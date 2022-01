Benzema falla su primer penalti en el Real Madrid

Karim Benzema desperdició un penalti para adelantar al Real Madrid a los 33 minutos ante el Elche en el estadio Santiago Bernabéu, al chutar por encima del travesaño su primer error en una pena máxima tras 16 aciertos como madridista y poner fin a una racha de 34 penas máximas consecutivas marcadas por el equipo blanco.



El máximo goleador del Real Madrid, autor de 24 goles entre LaLiga Santander y la Liga de Campeones, en 28 encuentros, no olvidará su sexto enfrentamiento ante el Elche al fallar su primer penalti como jugador blanco.



El colegiado señaló un derribo al brasileño Vinícius Junior y el primer lanzador del equipo, Benzema, no dudó en ir por el balón y situarlo en el punto de penalti para su lanzamiento. Engañó a Edgar Badía con el cuerpo pero su golpeo de diestra se marchó arriba, muy cerca del larguero ante el lamento de la afición madridista.



Era el décimo séptimo lanzamiento de penalti de Benzema en el Real Madrid, que en años precedentes cedió la responsabilidad al portugués Cristiano Ronaldo y a Sergio Ramos, y que siempre había acertado en sus disparos.



El francés no solo cortó su racha de aciertos, sino que también finalizó un récord del club. Un jugador del Real Madrid no fallaba un penalti desde un lanzamiento de Sergio Ramos fallo ante el Sevilla el 9 de mayo de 2018.