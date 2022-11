Benzema da sus primeras palabras tras quedar fuera del Mundial

El delantero de Francia Karim Benzema no podrá estar en el Mundial de Catar tras una lesión en el último entrenamiento.

El galo llegaba en gran momento a la Copa del Mundo siendo vigenete Balón de Oro y candidato a alzar el título tras su ausencia en el pasado Mundial.

Luego de que etallara la bomba de su lesión y de su ausencia del campeonato Mundial, el delantero del Real Madrid publicó un mensaje a todos sus seguidores y aficonados de Francia.

De ma vie je n’ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. Merci pour tous vos messages de soutien ����❤️ pic.twitter.com/SBalX0juAH — Karim Benzema (@Benzema) November 19, 2022

"En mi vida nunca me he dado por vencido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo como siempre lo he hecho, así que la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a tener un gran Mundial. Gracias por todos sus mensajes de apoyo".