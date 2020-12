Benzema: "Cuando tenemos ganas se ve, metemos goles y no encajamos"

"El fútbol lo intentamos siempre. Preparamos siempre bien los partidos para estar bien. A veces es verdad que no tenemos ese punto de suerte para meter goles. Hoy ha sido bueno para coger confianza. Necesitábamos un partido como hoy", dijo en declaraciones a Movistar Plus.



El delantero francés afirmó que el Real Madrid entró "bien" en el encuentro, con ganas de lograr una victoria y demostrar que son "los mejores".



"Cuando tenemos ganas se ve y metemos goles y no encajamos. Ese es el buen camino. Queríamos demostrar que somos los mejores y que íbamos a trabajar juntos para vencer en este partido", añadió.



Además, dejó claro que si el Real Madrid juega como lo hizo ante el Borussia Mönchengladbach, "como un equipo", no le harán "daño" en el futuro.



"Todos salimos reforzados, equipo y técnico. Somos una familia y trabajamos juntos. Estamos aquí para ganar. Los partidos son difíciles y vamos a continuar. Estamos por el buen camino. Para llegar al final te tienen que tocar los mejores. Ser primero es bueno, pero no es nada, la final está lejos", dijo.



Asimismo, habló sobre su actuación personal y declaró que siempre está en el campo para ayudar en cualquier posición, ya sea de nueve o de diez.



Respecto a igualar en número de partidos oficiales en el Real Madrid al brasileño Roberto Carlos, se mostró "muy feliz" porque el ex jugador madridista "es una leyenda".



Por último, se refirió al regreso de Sergio Ramos: "Es uno de los mejores o el mejor defensa del mundo. Cuando él está, es el capitán, estamos uno más porque está con nosotros y es bueno", concluyó.