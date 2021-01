Bentos: "FAS no jugó a nada, el Alianza nos pasó por encima"

Alejandro Bentos, exjugador del FAS, aseguró que vio a un equipo tigrillo sin ganas de meter la pierna y que el Alianza les pasó por encima en la ida de semifinales del Apertura 2020. El 3-0 del miércoles por la noche en el estadio Cuscatlán les deja complicados para la vuelta el domingo en el Quiteño.

Bentos expone que el equipo "no jugó a nada" y le faltó reacción para sacar un resultado que le permita pensar en la remontada.

"Uno como exjugador y analizando los partidos, fui a ver al FAS el domingo ante el Sonsonate. Anota y le empatan a los tres minutos en dos ocasiones. Ahora, en semis ante el Alianza no jugó a nada, no mostró nada y el Alianza nos pasó por encima. No reaccionamos y en el tercer gol, el jugador del FAS se cae solo y viene el gol", dijo Bentos.

"El planteamiento quizá no fue el mejor, 'Zarco' sabrá cómo lo pensó a lo mejor pensando en definir en casa. En el fútbol no todo está escrito, deben ganar por tres e ir a penaltis. Una buena tarde y se puede hacer. Espero que la serie se acabe para dar una opinión concreta, pero esperemos que pueda remontar", agregó.

Ese mal partido del miércoles es parte del reflejo de la irregularidad que el FAS ha mostrado en la temporada en donde tuvo una mal inicio, luego una buena racha, pero no termina de ser sólido en todas sus áreas.

"Estaba hablando en un grupo de exjugadores del FAS y decíamos que el equipo venía como un boxeador, que le dan un golpe y empieza a tambalear, se vuelve a recuperar, se cae de nuevo y así. Ahí la culpa no es del entrenador, sino que deben los jugadores salir a ganar. El Alianza no fue una aplanadora en todo el torneo, también tuvo irregularidades pero anoche (miércoles) le fue bien", expuso.

Falta el choque de vuelta y si bien ganar por 3-0 es difícil, Bentos espera un cambio radical en la actitud de los jugadores tigrillos. Advirtió que este tipo de partidos también se gana con carácter.

"A los jugadores les faltó huevos para este tipo de partidos. Yo siempre he dicho que ahí hay que salir a ganar, se juega con huevos y dientes. Se defiende la camisa, la más grande del país, ahora ya nadie quiere respetar al FAS y eso le falta al jugador. Ves un Boca-River y ahí te rompen la pierna. Eso hay que saber el jugador, que hay que matar o morir, se está jugando el pase a la final. Escucho que se dice que es imposible (remontar) y no, no se puede ser así de derrotista, falta un partido y hay que ganarlo", concluyó.