Benji Villalobos trabaja con precauciones en Águila

SAN MIGUEL. Benji Villalobos, portero del Águila, aún se recupera de la lesión de rodilla sufrida el sábado durante el clásico nacional contra el FAS en el estadio Cuscatlán.Villalobos tuvo un fuerte encontronazo en el primer tiempo con el delantero Rafael Burgos y se llevó la peor parte. El delantero tigrillo le propinó un fuerte pisotón de manera contingencial y le hizo una cortadura en la rodilla izquierda que le costó luego cuatro puntadas de sutura quirúrgica.El cancerbero nacional participó sin mayores problemas en la práctica emplumada de ayer por la tarde, pero aseguró que aún debe guardar algunas precauciones para recuperarse en estos dos días previos al duelo contra Sonsonate."Hoy (ayer) trabajé aparte para ver cómo me sentía. Mañana (hoy) espero hacer nada o poco. Realmente el doctor me dejó siete u ocho días para retirarme los puntos", manifestó Villalobos.Villalobos hizo trabajos de reacción con balón e hizo trabajo de fortalecimiento con el cuerpo técnico, aunque no participó en los trabajos tácticos para evitar cualquier inconveniente de última hora."Espero recuperarme a tiempo. La verdad fue una entrada muy dura, pero es cosa del pasado. No fue con intención, fue una jugada contingencial, pero estoy muy bien. Tengo cuatro puntadas, pero si tengo que jugar y se me abre la cortada y me tienen que coser, no hay problema. Yo quiero jugar y aportarle al equipo", aseguró Villalobos.El meta aguilucho es una de las fichas inamovibles en el tablero emolumado. Este torneo marcha con marca perfecta respecto a minutos jugados y apunta a seguir el paso ganador en los resta del torneo, tras su participación en Copa Centroamericana con la selección mayor de fútbol.