Benji Villalobos todavía es duda en Águila

Benji Villalobos, portero del Águila, aún de mantiene en duda para el duelo del sábado contra Sonsonate, en el estadio Ana Mercedes Campos.El cancerbero nacional confirmó que todavía no ha superado la ruptura fibrilar que sufre en la rodilla y aseguró que su incursión ante los cocoteros dependerá de la evolución que muestre en los entrenos de esta semana."Estoy muy optimista de trabajar de nuevo. La semana pasada me integré al grupo para hacer un trabajo físico. Esta semana me voy incorporando a lo grupal, aunque no al 100", expuso el cancerbero nacional."No me quiero arriesgar como la vez pasada. Espero estar lo más pronto posible. De mi parte, jugaría el sábado, pero hay que esperar", señaló el jugador migueleño.Villalobos ha trabajado en las últimas dos semanas en mantener la condición física de la mano del cuerpo técnico emplumado. En el campeonato suma hasta ahora cuatro partidos jugados, luego de su participación en Copa Oro con la selección mayor de fútbol.De no recuperarse a tiempo, los emplumado seguirán contando en la meta con Walter López, que goza de la aprobación del técnico negronaranja Osvaldo Escudero."Walter tiene grandes condiciones. Benji está mejorando muchísimo. Los trabajos de arquero los está haciendo muy bien, así que vamos a ver esta semana si le damos la posibilidad de volver, según lo que nos comunique", sostuvo "el Pichi".