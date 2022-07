Benji Villalobos será baja en Águila en el inicio del Apertura 2022

El guardameta de Águila Benji Villalobos no estará en la primera fecha del torneo Apertura 2022.



El portero migueleño comentó que sigue recuperándose de la lesión de su clavícula que se agravó en la pasada final con Alianza y no le ha permitido entrenar a plenitud en la pretemporada del equipo.



"Desde la semifinal había sufrido la lesión en la clavícula y en la final con Alianza se agravó. Me he estado recuperando de a poco pero capaz que no pueda iniciar el torneo", explicó el capitán de Águila.



Según explicó Villalobos, todavía existe riesgo de agravar la lesión y obligar a una cirugía que lo mantendría afuera del certamen.



"No quiero recaer porque me da temor tener que hacerme una cirugía entonces vamos paso a paso. Desde que terminó la final me dijeron que la recuperación podría ser entre un mes y medio ya que fue una ruptura de ligamentos de la clavícula", expresó el capitán.



Hay que recordar que Villalobos fue el portero menos vencido del Clausura 2022 ganando su sexto trofeo del Guante de Oro y contribuyendo para que Águila fuera la mejor defensa del campeonato.



Once Deportivo será el primer obstáculo para Águila en el Apertura y pese a que no contará con su capitán, confían en las alternativas para resguardar los tres palos.



"Ahí están Joya y Martín que han estado en toda la pretemporada y eso me da tranquilidad y espero recuperarme de la mejor manera", agregó Benji.