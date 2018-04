Benji Villalobos, portero del Águila: “el árbitro Filiberto Martínez no tiene experiencia”

Benji Villalobos, portero del Águila, fue uno de los cuatro expulsados en el equipo emplumado la noche del miércoles, en el partido ante el Metapán por la jornada 17 del Clausura 2018, y según el guardameta las tarjetas rojas solo dejaron en evidencia que el árbitro Filiberto Martínez no tiene experiencia.

El guardameta emplumado fue expulsado al final del juego y según se debio a un acto de intolerancia del árbitro central, Filiberto Martínez."Lo único que le dije fue 'creo que no vas a pitar otro partido'. Él no me dijo nada y fue uno de los líneas quien le dijo que me sacara la tarjeta", expuso Villalobos.

El guardameta del Águila admitió que cometió un error al hacer un reclamo al central, pero se defendió asegurando que "se debe a la adrenalina a tope del juego". Y agregó: "uno llega caliente, molesto, impotente".

LAS OTRAS EXPULSIONES

Además de Benji Villalobos, los aguiluchos Marvin Hernández, Santos Ortíz y Ronald Gómez también vieron cartulina roja en diferentes acciones.

"Considero que la de Marvin (Hernández) fue rigorista. No vi la de Santos (Ortíz) y la otra (expulsión de Ronald Gómez) hay que reconocer que era para tarjeta", analizó Benji.

Para el portero el resultado es doloroso y considera que "a uno no le gusta perder, y menos ante un Metapán que no es el mismo de otros años. Siento que no pudimos manejar el partido. Nosotros le facilitamos el empate al Metapán".

"Pienso que el árbitro no tiene la experiencia. No le dije nada cuando me mostró la roja, soy una persona respetuosa y sabía que no podía cambiar nada", finalizó.