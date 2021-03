¿Benji Villalobos o Henry Hernández?

El Güiri Güiri al Aire analizó la posible titularidad en la portería de El Salvador para el juego contra Granada en el comienzo de la eliminatoria mundialista rumbo a Catar 2022.

El Salvador y Granada se enfrentan esta noche en el estadio Cuscatlán a las 8:25 de la noche y en el caso del técnico Carlos de los Cobos debió modificar su nómina de convocados tras la salida de los seis jugadores del Alianza por no lograr un acuerdo con la FESFUT en el premio para seleccionados en la eliminatoria.

A ritmo del "Pájaro picón picón", Cristian Villalta preguntó a sus contertulios cuál sería la posible alineación de De los Cobos y quién sería el portero titular, luego de que Henry Hernández fuera señalado de haber sido quien tomó la iniciativa de pedir los premios y si era conveniente que el capitán de la azul fuera expuesto ante los hinchas.

Henry Romero, Marvin Monterroza, Juan Carlos Portillo, Jontahan Jiménez, Narciso Orellana y Fito Zelaya tomaron la decisión de no seguir en la concentración por marcada diferencia con la contraoferta de la FESFUT en el tema de los premios.

"Creo que va ser Benji Villalobos, creo que esta va a ser la última corrección que le haga De los Cobos a su papeleta dentro de lo que puede parecer convocatoria. Benji Villalobos tendría que haber estado desde el principio así como poco a poco se fue incorporando Mancía, Narciso, Monterroza, por fin ha llegado el momento de que Benji pueda ser titular explicó Marcelo Betancourt.

Marcelo Betancourt, jefe de redacción de El Gráfico, recordó que el portero del Águila ha sobrellevado lesiones y problemas con su visa.

Para Rodrigo Arias la titularidad en el partido ante Granada debe ser para Benji Villalobos.

"Benji es el más capacitado, incluso en lo futbolístico se ha discutido acerca de Henry Hernández si su problema en cuanto a los premios, liderazgo pero si nos vamos al plano futbolístico, Benji Villalobos es el mejor portero de El Salvador en los últimos años...Sería muy vulnerable la posición de Henry Hernández en la cancha y con el público. La opinión pública está muy polarizada, hay ángeles y demonios y la gente va a estar buscando a alguien a quien insultar", dijo Arias.

Cristian Villalta analizó que hay crítica unánime a Henry Hernández. "No he visto a nadie defendiendo a Henry Hernández, ninguno de sus compañeros tampoco lo han defendido ni nadie del entorno de selección nacional".

Sin embargo, para Betancourt es mera coincidencia. "En redes sociales yo vi una marcada diferencia entre aficionados del Alianza que defendían a sus jugadores y aficionados de otros equipos que le echaban la culpa a los jugadores del Alianza...Me pareció que los directivos salieron muy poco a bailar como responsables de ese problema".

Para Marcelo también ve factible el regreso de los seis albos al combinado mayor. "Yo creo fácil que regresen los seis jugadores del Alianza, ha habido montón de pleitos y siempre terminan regresando", recalcó.

Otro tema de discusión fue la exigencia que tendrá esta selección ante Granada.

"No le podés exigir a un equipo que van a jugar por primera vez juntos y en medio una selección de emergencia, es una selección en polvo", recalcó Rodrigo.

"No creo que un equipo que nunca ha jugado junto, porque el once de esta noche de ninguna manera va a tener un antecedente y me parece difícil mantener la cabaña a cero, 1-1, digo yo", expresó al dar su pronóstico.

"Si les podés exigir a los que permitieron que se llegara a esta situación", comentó Marcelo y Cristian Villalta concluyó que "El resultado maquilla cualquier cosa y más si es eliminatoria΅.