Benji Villalobos no será titular con Águila ante Sonsonate

Benji Villalobos es duda para el juego de este sábado ante el Sonsonate. Aún no se recupera de una distensión en su rodilla derecha y por ahora el portero trabaja para seguir siendo titular con el equipo emplumado.

Según el meta, este nuevo torneo será como comenzar de cero. Con la salida de los zagueros Henry Romero y Jimmy Valoyes, él tendrá que conocer a los nuevos defensores centrales Richard Dixon, panameño, y Jair Ibargüen, colombiano, para poder hacer mejor la función defensiva.

Villalobos no esconde el deseo se seguir ganando el Guante de Oro de EL GRÁFICO por mantener imbatible su arco en la mayor cantidad de partidos posible.

"Va a ser importante el engranaje que podamos tener con los nuevos integrantes del equipo. Sabemos que se reestructuró la defensa y poco a poco vamos a tomar el engranaje que teníamos antes. Eso lleva un cierto tiempo. Pero viendo los entrenos, creo que no va a ser tan difícil acoplarse. Para mí es un reto, siempre lo ha sido. Hay que trabajar fuerte para poder optar por la oportunidad en el arco del Águila", aseguró el portero.

Sobre su lesión, el guardameta dijo que aun siente un poco de dolor, el cual le impide girar la dorilla.

"No puedo girar. Eso me impide entrenar con todo el grupo. Es una lesión en tanto delicada y mentirosa, que se puede volver crónica si no me la trato, si me apresuro a poder estar dentro de la cancha. Lo más recomendable es fortalecer, trabajar. Estoy yendo al gimnasio por las tardes. Eso creo que me ayudaría a salir lo más rápido posible de esto", reveló.