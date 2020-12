Benji Villalobos no jugará amistoso contra Estados Unidos

El técnico Carlos de los Cobos descartó al portero Benji Villalobos para el juego amistoso del 9 de diciembre entre El Salvador y Estados Unidos en el Inter Miami Estadium.

En Radio YSKL, el técnico mexicano reveló los motivos para descartar al guardameta del Águila.

"Benji Villalobos tiene vencida la visa, nos acabamos de enterar hace dos días, entonces es una situación incómoda y estamos convocando a Óscar Pleitez y a Rubén Marroquín, vamos a viajar con 12 jugadores de aquí y ocho que nos están esperando allá, los legionarios", explicó De los Cobos a YSKL.

"Hay una lista muy pequeña porque no es solo encontrar jugadores que puedan de acuerdo a sus cualidades o el momento que están viviendo y el criterio de selección no solo depende de capacidades o de momentos futbolísticos y depende de quién tiene visa y quién no. Tendríamos que acudir a la lista muy reducida de jugadores que tienen visa", amplió el entrenador en la entrevista radial..

"Mi intención era poder ver jugadores nuevos y que están pasando un buen momento en sus equipos como Miguel Lemus, Ezequiel Rivas, Henry Reyes que es un jugador que me agrada porque juega muy bien la posición que juega Chicho Orellana y algún otro más como Jairo Henríquez, pero es una pena que no podamos llamar a estos jugadores por el tema de la visa", dijo el azteca

El amistoso ante el combinado estadounidense será apenas el segundo partido de la azul en 2020, después del juego ante Islandia en enero el cual fue definido como partido de entrenamiento y tuvo como sede Carson, California.

El Salvador perdió 1-0 ante los islandeses, pero el juego no contó para sumar ni perder puntos en el ranking.

De los Cobos explicó que tendrán tres pruebas covid-19 antes del partido y dejó claras sus expectativas para el juego fuera de fecha FIFA.

"Muy contentos porque vamos a poder jugar, aunque, lógicamente, las condiciones de preparación no son las adecuadas porque no hemos tenido ningún entrenamiento y vamos a un solo entrenamiento allá en Estados Unidos, pero independientemente de eso mis objetivos y me propósito es otro que buscar un resultado, aquí de lo que se trata es que podamos volver a activarnos, que podamos volver a juntar a la base de esta selección que ha venido trabajando desde hace más de dos años", dijo el entrenador mexicano.

Los jugadores estarán concentrados desde el domingo por la noche en la Villa Selecta de la FESFUT y tienen previsto viajar el lunes 7 de diciembre a tempranas horas.

"Me parece que la salida es muy temprano el lunes y ver la posibilidad de entrenar por la tarde porque me comentan que hay ciertas restricciones para poder realizar un trabajo colectivo. Sabemos que en el estado de Florida y específicamente en Miami el tema del covid está en una situación delicada por lo tanto hay muchas restricciones, vamos a ver si podemos trabajar una sola sesión que nos permita ponernos de acuerdo y plantear la idea que vamos a presentar para jugar como un equipo y el miércoles podamos tener un partido donde nos mostremos y los muchachos se esfuercen y donde compitamos bien", explicó.

"Que esto nos sirva como un repaso para lo que tenemos enfrente que será el próximo año en marzo, la eliminatoria hacia la octogonal", dijo.

Respecto a jugar fuera de fecha FIFA y sin algunos jugadores claves en su esquema, Carlos de los Cobos también fue directo.

"Acepté la posibilidad de volver a jugar porque considero que es necesario y tenemos 11 meses ya sin tener actividad, es demasiado tiempo pero afortunadamente confío en lo que han venido trabajando en sus equipos los jugadores para que en los aspectos tanto físico como técnico puedan darse de buena manera", agregó.

LOS CONVOCADOS:

LEGIONARIOS

Nombre Equipo

Dustin Corea Sin equipo

Joaquín Rivas Saint Louis FC

Darwin Cerén Houston Dynamo

Andrés Flores Portland Timbers

Pablo Punyed Víkingur

Roberto Domínguez Bolívar

Denis Pineda Técnico Universitario

Henry Hernández Malacateco

LIGA LOCAL

Óscar Pleitez Metapán

Alexander Mendoza Santa Tecla

José David Díaz Santa Tecla

Rodrigo Rivera Santa Tecla

Iván Mancía Alianza

Bryan Tamacas Alianza

Jonathan Jiménez Alianza

Alexander Larín Metapán

Marvin Monterroza Alianza

Narciso Orellana Alianza

Juan Carlos Portillo Alianza

Rubén Marroquín Alianza