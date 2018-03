“Benji Villalobos no es negociable”

Pedro Arieta Vega, presidente corporativo del Águila, aseguró que el equipo negro naranja respetará los tres años de contrato que posée el guardameta Benji Villalobos y señaló que el portero oriental no será objeto de negociación ni con Alianza ni con otro equipo de la liga mayor."Deseo dejar en claro que a raíz de las publicaciones que han aparecido en redes sociales que Alianza ha ofertado por el pase de Benji Villalobos, deseo expresar que en ningún momento el Águila ha pensado negociarlo y que respetaremos el contrato que tienen actualmente con el equipo que es de tres años", aclaró telefónicamente el dirigente aguilucho.El también presidente de la primera división aclaró además que "sobre el tema, recibí la llamada de Lisandro (Polh) donde deseaba conversar sobre obtener el pase de Benji, pero le aclaramos que el jugador no está en lista de negociación porque deseamos que siga con el equipo, qué posee contrato vigente y que nuestra intención era respetarlo".Sobre la lista oficial de bajas y de transferibles del plantel negro naranja, Pedro Arieta Vega afirmó que "será hasta la otra semana que daremos a conocer ese listado, no puedo confirmar a esta hora quienes siguen, quienes no y quienes estarán como transferibles, así como otras contrataciones que haremos para potenciar al equipo".