Benji Villalobos marca su segundo gol en primera división

Pasaron 8 años para que Benji Villalobos, portero de Águila, anotara otra vez en primera división. El segundo tanto del guardameta nacional coincide en dos cosas con el primero: ambos fueron de penal y al mismo Isidro Metapán.

Fue el pasado 16 de agosto del 2012 cuando Villalobos marcó por primera vez en el circuito de élite del fútbol nacional en un partido que ganó Metapán por 3-2.

Este miércoles 23 de diciembre del 2020, un poco más de ocho años después, Villalobos anotó su segundo gol en su carrera, fue el 3-1 definitivo en el Juan Francisco Barraza, tanto que terminó de consolidar al equipo en la cima del grupo A.

"Estoy contento porque se me dio la oportunidad, porque mis compañeros me dieron la confianza, luego todo viene por añadidura, estoy contento, tenemos que seguir trabajando, ahora me siento feliz de esto, que es fruto del trabajo, más que todo el patear penaltis se hace con la confianza de uno y la de mis compañeros, estoy Feliz", dijo Benji Villalobos tras el partido.

Al respecto del liderato obtenido tras el triunfo ante los caleros, Benji Villalobos reflexionó e hizo un feedback sobre cómo inició el equipo en este Apertura 2020. Los negro naranjas terminaron la fase regular en último lugar y ahora se afianzan en la cima del grupo A a falta de tres partidos para que comience la liguilla.

"Una clara lectura es que uno nunca tiene que bajar los brazos, en primera ronda nadie daba nada por nosotros, y eso está perfecto, porque nosotros sabemos de nuestras condiciones que tenemos, donde estamos, sabíamos que en cualquier momento el equipo iba despegar y creo que despegó, estamos primero y en la fase que más importa", aclaró.

Agregó que"Más allá del liderato, es la confianza. Ese partido todos lo quieren ganar, Alianza va a querer levantarse contra nosotros, por otra parte la afición quiere que ganemos el partido, creo que ganando el partido uno se crece. Tenemos que ir a ganar a una cancha muy bonita ante un rival que por muchos años ha tenido hegemonía en el fútbol nacional y podemos hacer una medición de cómo estamos ahora con un equipo que va jugar la siguiente fase", concluyó.

GOLES: